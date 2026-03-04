Pronostico Brighton-Arsenal: occhio a questa media gol in trasferta

Brighton-Arsenal è una partita valida per la ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento forse più complicato della stagione, l’Arsenal ha risposto presente. Negli ultimi due turni di Premier League i Gunners si sono aggiudicati due derby insidiosi contro Tottenham e Chelsea, respingendo l’assalto alla vetta da parte del Manchester City, unica squadra che ormai si frappone tra i londinesi ed un titolo che nel nord della capitale inglese attendono da oltre vent’anni. Gli uomini di Mikel Arteta hanno dilapidato un vantaggio importante e adesso, con una partita in più, sono a +5 sulla corazzata di Pep Guardiola, che potenzialmente potrebbe però essere a -2.

Un eventuale passo falso in questo turno infrasettimanale nella trasferta di Brighton rischia perciò di costare caro. Per uscire con i tre punti dall’Amex Stadium Arteta e i suoi dovranno necessariamente alzare il livello, cosa che non è avvenuta domenica scorsa nella stracittadina con i Blues. No, non è stato un Arsenal convincente quello visto nel derby: a fare la differenza c’hanno pensato i “soliti” calci piazzati, ormai una vera e propria specialità. Due colpi di testa, prima di Saliba e poi di Timber, hanno consentito alla capolista del massimo campionato d’oltremanica di domare la squadra di Liam Rosenior, rimasta pure in dieci uomini negli ultimi venti minuti.

Sono 16 i gol realizzati dai Gunners sugli sviluppi da calcio d’angolo in questa stagione: ne basta un altro per far registrare un record storico. A Brighton l’Arsenal punta anche sul fattore trasferte: lontano dall’Emirates Stadium sono imbattuti da 11 partite e nel 2026 la media di reti realizzate lontano dal proprio pubblico è aumentata esponenzialmente (2,3 a partita).

E i Seagulls? Gli uomini di Fabian Hurzeler sembrano essersi sbloccati dopo un lungo digiuno di vittorie. Ne hanno appena vinte due di fila: 0-2 a Brentford e 2-1 contro il Nottingham Forest.

Successi che gli hanno fatto fare un bel balzo in classifica: il Brighton adesso è undicesimo, con la zona Europa a sei punti. Questa stagione, insomma, può ancora riservare qualche sorpresa ad una squadra che finora ha sempre navigato tra la parte sinistra e quella destra della graduatoria. Dunk e compagni tra l’altro hanno perso solo due volte quest’anno all’Amex.

Arteta deve fare i conti con delle assenze importanti a centrocampo. Dovrebbero mancare sia Odegaard che Rice: possibile chance per Lewis-Skelly, che verrebbe adattato nel ruolo di mezzala.

Il pronostico

L’Arsenal ha dimostrato di saper vincere anche quando non incanta. La sfida di Brighton è un test di maturità: Arteta dovrà gestire l’emergenza in mediana, facendo di necessità virtù. Il Brighton, però, è una squadra in salute che ha ritrovato la via del gol e che tra le mura amiche trasforma la propria identità in una corazzata difficile da scalfire.

Tuttavia, la marcia dei Gunners in trasferta è un dato troppo pesante per essere ignorato. La qualità individuale della capolista della Premier League, nonostante le assenze, dovrebbe fare la differenza contro un Brighton che ha poco da perdere. La necessità di mantenere il distacco dal City ed il trend esterno spingono verso il successo esterno in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brighton-Arsenal

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, van Hecke, Kadioglu; Gross, Baleba; Diego Gomez, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Lewis-Skelly; Saka, Gyokeres, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2