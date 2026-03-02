Pronostico Udinese-Fiorentina: quella costante che non delude mai

Udinese-Fiorentina è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina non ha ancora risolto gran parte dei suoi problemi ma nel 2026 ha decisamente un altro passo rispetto alla disastrosa prima parte della stagione. I numeri non mentono: nei primi due mesi dell’anno solare la Viola ha conquistato 15 dei 24 punti collezionati da inizio campionato e non è un caso che, pur con enorme fatica e qualche balbettio di troppo, Paolo Vanoli sia riuscito a traghettare il club gigliato fuori dalla zona retrocessione.

Lunedì scorso è arrivata la seconda vittoria di fila – non era mai avvenuto in quest’edizione della Serie A – nel derby toscano contro il Pisa, deciso da un gol di Kean (1-0). Partita che si era da subito messa sui binari giusti ma che la Fiorentina clamorosamente, nonostante il dominio assoluto del primo tempo, non ha avuto la capacità di chiudere, concedendo sempre più metri ai nerazzurri nella ripresa e rischiando di incassare il gol del pareggio.

In Conference League invece la Viola ha evitato un pericoloso psicodramma: giovedì scorso, malgrado si ripartisse dal comodo 0-3 dell’andata, De Gea e compagni, convinti forse di essere già qualificati agli ottavi, si sono fatti travolgere dai polacchi dello Jagiellonia, in grado addirittura di segnare 3 gol nei 90 regolamentari e pareggiare il risultato di sette giorni prima. Vanoli è stato quindi costretto a mandare in campo molti dei titolari per correre ai ripari – compresi Kean e Fagioli – e nei supplementari ha scongiurato quella che poteva diventare una figuraccia epocale (alla fine è terminata 2-4 per lo Jagiellonia, ma i viola sono passati lo stesso).

Per provare a concentrarsi sulla coppa, la Fiorentina dovrebbe fare in modo di allontanarsi il prima possibile dalla zona rossa, perché è ancora troppo vicina e una sconfitta rigetterebbe tutti nello sconforto.

Tre ko di fila per i friulani

Vanoli sogna il colpaccio al Bluenergy Stadium contro quell’Udinese che a dicembre fu il punto di svolta della stagione gigliata, un 5-1 facilitato anche dall’immediata espulsione del portiere bianconero Okoye. I friulani però hanno bisogno di una scossa dopo tre sconfitte di fila (Lecce, Sassuolo e Bologna) che li hanno fatti scivolare al 12esimo posto. Il fatto che la salvezza non sia lontanissima ha sicuramente reso la squadra di Kosta Runjaic meno affamata.

In difesa il tecnico bianconero non potrà contare sul totem Solet, che salterà le prossime due partite. Difficile che ce la faccia Davis: il centravanti ex Watford potrebbe andare in panchina, ma difficilmente partirà dal 1′. La Fiorentina invece ha pagato l’eccessivo sforzo in Conference: si è fatto male Solomon, un infortunio che costringerà l’israeliano a stare fuori almeno tre settimane. A sinistra, nel tridente, Vanoli si affiderà al ristabilito Gudmundsson. Out Dodò per squalifica, Gosens arruolabile ma con una maschera protettiva.

Come vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Statistiche alla mano, quando queste due squadre si incrociano, lo spettacolo è assicurato: 4.5 gol di media nelle ultime quattro sfide. La Fiorentina del 2026 è una squadra trasformata, capace di raccogliere 15 punti in due mesi, ma i supplementari europei e l’infortunio di Solomon pesano come macigni sulle gambe dei viola. Vanoli ritrova però la fantasia di Gudmundsson, fondamentale per scardinare una difesa friulana orfana di Solet. L’Udinese di Runjaic, seppur meno affamata per via di una classifica – ancora – tranquilla, non può permettersi il quarto scivolone consecutivo. Con una Fiorentina stanca ma galvanizzata e un’Udinese che deve reagire, il copione sembra già scritto. Entrambe le squadre hanno difese non impeccabili (la Viola ha subito 4 gol in casa dai polacchi giovedì) e attacchi capaci di fiammate improvvise. La tradizione recente suggerisce che le reti non mancheranno.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Buksa.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1