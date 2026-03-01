Pronostico Valencia-Osasuna: la sorpresa della Liga nel fortino Mestalla

Valencia-Osasuna è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il bottino del Valencia dopo 25 gare di Liga è di appena 26 punti. Nessuna sorpresa, dunque, nel vedere la posizione di classifica dei Pipistrelli, fuori dalla zona retrocessione ma con soli due punti in più rispetto alla terzultima. Il rischio di ritrovarsi in Liga 2, insomma, è tutt’altro che scongiurato.

Domenica scorsa la squadra di Carlos Corberan è stata capace di tenere testa al più quotato Villarreal nel derby ma senza riuscire ad evitare la sconfitta, la seconda negli ultimi tre turni di campionato: in vantaggio con un rigore di Ramazani, il Valencia si è fatto riacciuffare quasi subito da Comesana e, a fine primo tempo, ribaltare da Gueye (2-1). Per raggiungere una salvezza senza patemi, i Pipistrelli non devono assolutamente toppare i match casalinghi, soprattutto alla luce delle difficoltà che stanno avendo in trasferta (appena 9 punti conquistati in 13 partite lontano dal Mestalla). Nel proprio stadio, invece, il Valencia si esalta molto spesso: finora le uniche sconfitte sono arrivate contro Real Oviedo, Villarreal e Real Madrid (le prime due tra settembre e ottobre). Corberan punta quindi sul fattore campo nella delicata sfida con l’Osasuna, che al contrario del Valencia veleggia nella parte sinistra della graduatoria, a ridosso della zona Europa. Sono 33 i punti totalizzati dai navarri, guidati dall’interessante tecnico italiano Alessio Lisci.

L’Osasuna continua a sorprendere

Budimir e compagni sono reduci da un successo sensazionale con il Real Madrid, castigato una settimana fa da un gol di Garcia al 90′ che ha fatto esplodere di gioia l’Estadio El Sadar, quasi incredulo per il 2-1 sui Blancos.

Oltre che una vittoria storica, si è trattato del sesto risultato utile consecutivo per la formazione di Lisci, una delle più belle sorprese di questa Liga. In trasferta però l’Osasuna è meno pericoloso, avendo vinto soltanto due volte in 13 gare disputate lontano dai suoi tifosi. Lisci al Mestalla non avrà lo squalificato Oroz, mentre dall’altro lato Corberan deve effettuare scelte obbligate in difesa, reparto che attualmente vede il maggior numero di assenti (Foulquier, Copete e Diakhaby).

Come vedere Valencia-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida tra Valencia e Osasuna, valida per la ventiseiesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Valencia è una squadra a due facce: fragile e rinunciataria in trasferta, ma orgogliosa e difficile da domare tra le mura amiche, dove ha perso solo tre volte in tutta la stagione. L’emergenza in difesa è però un allarme rosso contro un Osasuna che ha appena dimostrato di poter colpire chiunque. La squadra di Lisci vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il colpo col Real Madrid, ma i numeri dicono che lontano dall’El Sadar i Navarri perdono un po’ di smalto. L’assenza dello squalificato Oroz toglie qualità alla manovra di Lisci, livellando una sfida che vede il Valencia obbligato a fare punti per la sopravvivenza. Non è da escludere un risultato positivo dei padroni di casa in una gara in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Valencia-Osasuna

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Unai Nunez, Comert, Tarrega, Gayà; Guido Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Javi Guerra, Ramazani; Sadiq.

OSASUNA (4-4-2): Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Ruben Garcia, Moncayola, Torrò, Raul Moro; Victor Munoz, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1