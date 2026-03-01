Pronostico Torino-Lazio: subito un tabù da sfatare per il nuovo allenatore

Torino-Lazio è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il naufragio del Torino a Marassi nello scontro diretto contro il Genoa (3-0) è stato l’epilogo della tanto breve quanto disastrosa era Baroni. Scontato, a quel punto, l’esonero dell’ex allenatore di Lecce e Lazio, sostituito ad inizio settimana da un tecnico esperto di lotte salvezza come Roberto D’Aversa. Già, perché Simeone e compagni, dopo la scorsa giornata, sono ufficialmente coinvolti nella bagarre retrocessione, avendo soltanto tre punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Margine di errore sempre più ridotto e un clima interno sempre più incandescente se consideriamo che da diverso tempo la tifoseria organizzata attua una forte e severa contestazione nei confronti della presidenza Cairo. I numeri ci dicono che negli ultimi 8 turni il Torino ha conquistato a malapena 4 punti (vittoria striminzita con il Lecce e pareggio in casa della Fiorentina, peraltro raggiunto solo in extremis) e che la difesa continua ad imbarcare tantissima acqua. Nessuno ha subito più gol dei granata (47), neppure Pisa e Verona che condividono l’ultimo posto in classifica. D’Aversa dovrà intervenire prima di tutto su questo, dare solidità ad una squadra che finora non ne ha mai avuta e che è stata fin troppo umorale.

Lazio con la testa alla Coppa Italia?

L’obiettivo del nuovo condottiero è evitare almeno la sconfitta nel match casalingo contro la Lazio, che come il Toro sta vivendo una stagione molto difficile e a marzo è praticamente fuori dalla corsa all’Europa.

I biancocelesti mancano l’appuntamento con i tre punti da tre partite di fila (pareggi esterni con Juventus e Cagliari e sconfitta netta all’Olimpico con l’Atalanta), risultati che hanno contribuito a farli scivolare addirittura a -11 dal settimo posto. Maurizio Sarri per non rimanere fuori dalle coppe europee per il secondo anno consecutivo dovrà concentrarsi esclusivamente sulla Coppa Italia: nella prossima settimana è in programma la semifinale d’andata con l’Atalanta. Non è da escludere che l’allenatore dei capitolini possa fare qualche calcolo in vista della gara con la Dea, ritardando ad esempio i rientri di Basic e Gila, ormai recuperato. Dall’altro lato non ci dovrebbero essere novità tattiche: D’Aversa proseguirà con il 3-5-2, probabilmente interpretato in modo diverso. Pesante l’assenza dello squalificato Ilkhan.

Come vedere Torino-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Lazio è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Torino va a caccia della scossa con il cambio in panchina, ma D’Aversa eredita una squadra psicologicamente a pezzi e tatticamente sbilanciata. L’assenza dello squalificato Ilkhan toglie equilibrio al centrocampo proprio nel momento in cui servirebbe protezione alla difesa più colpita della Serie A.

La Lazio, dal canto suo, vive una crisi di risultati prolungata, ma vanta una statistica schiacciante: è imbattuta nelle ultime sei trasferte a Torino ed ha vinto 12 delle ultime 13 sfide totali contro i granata. Sebbene Sarri possa pensare di fare turnover in vista della Coppa Italia, la qualità tecnica di Zaccagni e compagni resta superiore a quella di un Toro che ha raccolto solo 4 punti in 8 gare. Tuttavia, l’effetto “nuovo allenatore” e il bisogno disperato di punti salvezza potrebbero spingere i padroni di casa a una gara di puro cuore. La Lazio raramente sbaglia l’approccio contro il Toro, ma la difesa granata concede così tanto che è difficile immaginare una gara a reti bianche. La doppia chance esterna protegge da un eventuale pareggio di nervi.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

Il Torino riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1