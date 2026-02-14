Pronostico Liverpool-Brighton: c’è un segno quasi onnipresente nelle ultime 13 sfide

Liverpool-Brighton è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il fortino del Sunderland – unica squadra ancora imbattuta in casa fino a mercoledì scorso – è caduto: un gol di van Dijk ha permesso al Liverpool (0-1) di mettersi in tasca tre punti molto pesanti, grazie ai quali i Reds hanno accorciato sul Chelsea quinto, fermato a sorpresa a Londra dal Leeds. Ora i campioni d’Inghilterra in carica sono a -2 dai Blues e devono fare di tutto per rimanere attaccati al treno Champions League (senza la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie la stagione sarebbe davvero disastrosa).

Va da sé che la FA Cup, al momento, non sia proprio in cima ai pensieri di Arne Slot, concentrato sul campionato: nelle prossime tre gare il Liverpool deve obbligatoriamente puntare a fare filotto, visto che affronterà tre squadre che stanno lottando per non retrocedere (Nottingham Forest, West Ham e Wolverhampton).

In ottica pronostico, dunque, occhio alle scelte di formazione del tecnico olandese: il quarto turno di FA Cup, del resto, è uno scoglio che i Reds negli ultimi anni, nonostante partissero nettamente favoriti, non sono riusciti sempre a superare.

Reds, un altro scivolone?

Nella passata stagione, come ricorderanno in tanti, fece tanto rumore la clamorosa eliminazione con il Plymouth, club che all’epoca annaspava nei bassifondi della Championship (e che poi retrocesse in League One). Ad Anfield Road arriva un Brighton che potrebbe avere qualche motivazione in più, tenendo conto del fatto che l’Europa non arriverà di certo attraverso il campionato. I Seagulls, in realtà, devono iniziare a guardarsi le spalle, sebbene tra gli uomini di Fabian Hürzeler e la zona rossa ci siano ancora 7 punti. Il problema è che il Brighton appare in caduta libera: da novembre in Premier League ha vinto a malapena una partita e nelle ultime sei giornate ha collezionato soltanto due pareggi. L’attacco si è inceppato: sia contro il Crystal Palace che contro l’Aston Villa i Seagulls non sono riusciti a perforare le difese avversarie.

Nel Liverpool si è fermato pure Endo: il giapponese resterà in infermeria insiema a Isak, Bradley, Leoni e Frimpong. Gomez sta meglio ma difficilmente potrà partire dal 1′. In attacco Slot dovrebbe dare fiducia a Chiesa.

Come vedere Liverpool-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida tra Liverpool e Brighton, valida per il quarto turno di FA Cup, è in programma sabato alle 21:00. I match più importanti sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A e alla Liga ha acquisito anche i diritti della coppa nazionale inglese.

Il pronostico

Slot deve ora decidere quanto investire sulla FA Cup mentre la rincorsa alla Champions League si fa asfissiante. Di fronte, un Brighton che sembra aver smarrito la bussola offensiva, ma che vede nella coppa l’unica zattera di salvataggio per una stagione che sta scivolando pericolosamente verso l’anonimato. Tuttavia, proprio la mancanza di pressione in campionato e il ricordo dei recenti inciampi dei Reds contro le “piccole” in questa competizione potrebbero spingere i Seagulls a una gara d’orgoglio. In 11 degli ultimi 13 precedenti tra le due squadre sono stati segnati almeno tre gol. Anche se Slot ha la testa altrove e Hürzeler deve guardarsi le spalle in Premier, la storia recente di questo match dice che le difese tendono a saltare. Con Chiesa voglioso di mettersi in mostra e un Brighton a caccia di riscatto, Anfield si prepara all’ennesimo capitolo ricco di reti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brighton

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Chiesa.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1