Pronostico Inter-Juventus, attacchi atomici e aree di rigore bollenti: i numeri non mentono

Inter-Juventus è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A distanza di otto giorni dalla maestosa cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, San Siro torna ad illuminarsi ma stavolta lo fa per una delle sfide più attese della stagione calcistica: il famigerato Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Per entrambe è inevitabilmente un esame importante in un momento cruciale della stagione. Soprattutto per i nerazzurri, che ormai da qualche settimana hanno messo il turbo in campionato, tentando di fare il vuoto tra di loro e le dirette concorrenti. Anzi, forse è meglio utilizzare il singolare, visto che attualmente solo il Milan – i rossoneri, che scenderanno in campo 24 ore prima a Pisa, sono a -8 ma con una partita da recuperare – sembra potersi frapporre tra la Beneamata e quello che sarebbe il suo ventunesimo scudetto.

Per la squadra di Cristian Chivu sarà fondamentale fare bene, oltre che per la storica rivalità con i bianconeri, per sfatare il tabù degli scontri diretti: quest’anno, ogni volta che l’Inter ha giocato un big match, spesso ha deluso. Sia in Serie A che in Champions League.

Con le medie e con le piccole invece Lautaro Martinez e compagni entrano in modalità schiacciasassi: dal 2-2 con il Napoli andato in scena un mese fa, i nerazzurri si sono sbarazzati di Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo, non lasciando scampo all’avversario. In questo parziale l’Inter ha dato prova della sua potenza offensiva: 15 i gol complessivi realizzati nelle cinque vittorie di fila, un terzo dei quali rifilati domenica scorsa al malcapitato Sassuolo, strapazzato 5-0 al Mapei Stadium. Nessuno può avvicinarsi ai numeri dei vicecampioni d’Europa, capaci di segnare 16 reti in più del secondo miglior attacco del torneo, quello della Juventus.

Spalletti e quelle pause preoccupanti

I bianconeri con Luciano Spalletti hanno indubbiamente fatto il salto di qualità a livello di gioco ma alla Signora continua a mancare il cosiddetto killer instinct lì davanti. Nel senso che, pur creando tanto e dominando gli avversari, non sempre alla fine arrivano i tre punti, anche per colpa di una difesa che ha ballato un po’ troppo nelle ultime tre gare. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo dell’Atalanta (3-0 a Bergamo), la Juventus ha rischiato di incassare un’altra sconfitta all’Allianz Stadium con la Lazio, riacciuffata in extremis dopo che ad inizio ripresa i biancocelesti si erano portati sul 2-0. Pause preoccupanti, insomma, che rischiano di rovinare i progetti di rimonta del tecnico toscano.

La Signora, infatti, è in piena bagarre per il quarto posto, a -3 dal Napoli terzo e con gli stessi punti, 46, della Roma di Gasperini, con la quale probabilmente sarà lotta fino alla fine. Spalletti a San Siro ha tutta la rosa a disposizione, ad eccezione dei lungodegenti Milik e Vlahovic. Il dubbio riguarda la titolarità di McKennie, tornato soltanto due giorni fa a lavorare con il resto del gruppo. Molto probabile il ritorno di Conceiçao dal 1′. Nell’Inter sono arruolabili Barella e Calhanoglu, ma difficilmente Chivu li schiererà dall’inizio.

Come vedere Inter-Juventus in diretta tv e in streaming

Inter-Juventus è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Derby d’Italia non è una partita come le altre. Ma i numeri che accompagnano questa sfida suggeriscono che potremmo assistere a uno spettacolo di rara intensità offensiva. Se la storia recente parla di goleade (5,3 gol a partita negli ultimi tre incroci), il presente mette di fronte i due attacchi più atomici della Serie A e le due squadre che più di tutte “abitano” l’area di rigore avversaria.

Gli ingredienti per una serata ricca di reti ci sono tutti. Se l’Inter vuole la fuga scudetto e la Juve il rilancio Champions, nessuna delle due potrà accontentarsi di gestire. Le statistiche non mentono: sono le squadre che tirano di più e che subiscono meno tiri, ma quando si affrontano i meccanismi difensivi dovrebbero saltare a favore dello spettacolo. Il senso del gol di Lautaro contro la manovra avvolgente di Spalletti garantisce almeno tre reti complessive. L’Inter, nonostante il tallone d’Achille dei big match, con ogni probabilità eviterà quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1