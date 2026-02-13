Pronostico Lazio-Atalanta: all’Olimpico il primo atto della “trilogia”

Lazio-Atalanta è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tra poco meno di un mese Lazio e Atalanta si ritroveranno nuovamente di fronte in Coppa Italia, pronte a contendersi un pass per la finalissima nella doppia semifinale (andata a Roma, ritorno a Bergamo). I biancocelesti, infatti, mercoledì scorso l’hanno spuntata sul Bologna, detentore del trofeo, dopo i rigori: impresa non da poco per la squadra di Maurizio Sarri, che nel capoluogo emiliano è stata in grado di contenere i felsinei e non capitolare dopo il vantaggio rossoblù targato Castro. Ad inizio ripresa Noslin ha riportato il risultato in parità (1-1) e, successivamente, dal dischetto i capitolini si sono dimostrati dei veri cecchini, non sbagliandone neanche uno.

La Lazio aveva sfiorato un clamoroso successo anche nell’ultimo match di campionato all’Allianz Stadium contro la Juventus, venendo riacciuffata in pieno recupero da una rete di Kalulu (2-2). Probabilmente il pareggio era il risultato più giusto, dal momento che i bianconeri hanno avuto il doppio delle occasioni, ma l’amaro in bocca rimane lo stesso se consideriamo che nel secondo tempo gli uomini di Sarri erano andati sopra di ben due gol sfruttando alcune disattenzioni difensive della Signora.

La Dea per l’assalto al sesto posto

Il tecnico toscano è comunque consapevole del fatto che, per ritornare in zona Europa, bisognerà fare uno sforzo ulteriore: la Lazio al momento è solamente ottava, a -8 dal Como sesto che ha pure una gara in meno. Discorso che, in parte, vale anche per l’Atalanta, sebbene i nerazzurri abbiano completamente cambiato marcia da quando c’è stato il cambio di allenatore (Palladino al posto di Juric). Con l’ex condottiero di Monza e Fiorentina la Dea ha un ritmo da Champions League e con la vittoria per 2-1 nel derby lombardo con la Cremonese di lunedì scorso – sesto successo negli ultimi 7 incontri casalinghi – gli orobici sono hanno consolidato il settimo posto, portandosi a -2 dal Como. Troppo tardi per rientrare in corda per la quarta piazza? Può darsi, ma è innegabile che con Palladino al timone l’Atalanta possa nuovamente vantare un rendimento gasperiniano. E con tante gare da giocare tutto è possibile.

All’Olimpico molto probabilmente il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno sia di De Ketelaere sia di Scamacca, entrambi infortunati. In attacco fiducia a Krstovic, coadiuvato da Samardzic e Raspadori. Per quanto riguarda invece difesa e centrocampo, tornano dalle rispettive squalifiche de Roon e Ahanor. Dall’altro lato, Sarri quasi certamente farà rifiatare chi ha giocato molti minuti in Coppa Italia: di certo non ci saranno Romagnoli (squalificato) e Pedro, uscito in lacrime contro il Bologna (probabile stop lungo per l’attaccante).

Come vedere Lazio-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Atalanta, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Siamo davanti al capitolo uno di una trilogia che promette scintille. L’incrocio tra Lazio e Atalanta all’Olimpico non è solo uno scontro diretto per l’Europa, ma il prologo della doppia semifinale di Coppa Italia che infiammerà il prossimo mese.

Da una parte la Lazio di Sarri, reduce dall’eroica notte di Bologna ma ferita dall’infortunio grave occorso a Pedro; dall’altra la Dea di Palladino, che ha ritrovato un ritmo infernale e una solidità da zona Champions. Nonostante le defezioni nell’attacco degli orobici, la Dea sembra avere più benzina e una maggiore identità difensiva in questo momento. Sarà una partita a scacchi: Sarri cercherà il palleggio, Palladino le ripartenze letali. La condizione atletica straripante dell’Atalanta e le rotazioni forzate del tecnico biancoceleste dopo la coppa ci spingono a dare fiducia ai nerazzurri, che verosimilmente eviteranno la sconfitta. Difficile che la sfida termini a reti bianche, viste le amnesie difensive mostrate dalla Lazio a Torino e la qualità offensiva degli ospiti.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Samardzic, Krstovic, Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1