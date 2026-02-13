Pronostici Serie B 14 febbraio ore 15:00: in casa non sbagliano un colpo

Serie B, il campionato cadetto riparte immediatamente dopo un turno infrasettimanale in cui non sono mancati i colpi di scena. Il Palermo punta di nuovo sul fattore “Barbera”.

Grazie ad un gol di Ceccaroni realizzato in pieno recupero il Palermo di Pippo Inzaghi nel turno infrasettimanale è riuscito ad evitare quella che sarebbe stata la prima sconfitta dopo oltre tre mesi. Sotto la pioggia incessante di Marassi, martedì scorso, i rosanero hanno dovuto fronteggiare una Sampdoria rivitalizzata dal mercato e lontana parente della squadra spenta del girone d’andata, che era stata capace di andare sopra di due gol a venti minuti dal fischio finale.

Ma i siciliani non hanno mollato e prima con l’ex Augello e poi con un guizzo del loro difensore centrale hanno riportato il risultato in parità (3-3), allungando la striscia di risultati positivi. La reazione non era affatto scontata ed Inzaghi può sicuramente andarne fiero. Tuttavia, preoccupano un po’ gli scricchiolii di una difesa che nella gara precedente aveva ballato anche contro l’Empoli (3-2).

Palermo che adesso conta di tornare a vincere al “Barbera”, da ottobre trasformatosi in un vero e proprio fortino inespugnabile. Dalla sconfitta interna con il Monza i rosanero hanno vinto tutti i match disputati davanti al proprio pubblico: la sensazione è che dovrà inchinarsi anche la Virtus Entella, che si è appena presa lo scalpo del Cesena (3-1) allontanandosi dalla zona rossa e dimostrando di essere sempre pericolosa tra le mura amiche. In trasferta, però, i liguri arrancano. E difatti sono una delle due squadre a non aver mai vinto fuori casa. La combo 1+Over 1.5 appare dunque la scelta più sensata, considerando pure il fatto che il Palermo non può sbagliare partite del genere se, oltre a consolidare il quarto posto, vuole rimanere in corsa per la promozione diretta (il Frosinone secondo al momento è a +4).

Le previsioni sulle altre partite

Senza quelle amnesie nei minuti finali, la Sampdoria avrebbe conquistato la terza vittoria di fila. Tanta roba per una squadra che fino a qualche settimana fa faticava ad uscire dal tunnel. Il mercato invece ha dato una grossa mano ai due tecnici blucerchiati, Gregucci e Foti, che da metà dicembre ad oggi hanno perso solo una partita e che contro il Padova mettono nel mirino il sesto risultato utile consecutivo, fondamentale per continuare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La Samp, a +2 sulla quintultima, adesso ha tutto per ambire ad una salvezza tranquilla.

Con un successo i liguri raggiungerebbero a quota 29 proprio il Padova, che martedì ha sistemato la pratica Carrarese con una reti di Lasagna (1-0). Un’altra discreta prestazione per la formazione veneta, una settimana fa in grado pure di portare via punti da un campo difficile come il “Menti” di Castellammare. A Marassi si profila una gara equilibrata come all’andata, quando all’Euganeo finì 1-1 (Fusi nella ripresa replicò al doriano Coda).

Chiudiamo con la grande protagonista del turno infrasettimanale, il Modena di Andrea Sottil. I Canarini, contro ogni pronostico, sono andati a vincere 2-0 in casa della capolista Venezia, squadra che veniva da 8 vittorie di fila ed era appunto lanciatissima. Si tratta inevitabilmente di un’incredibile iniezione di fiducia per gli emiliani, che negli ultimi due mesi avevano avuto la meglio solamente sul fanalino di coda Pescara. Modena che dunque potrebbe tranquillamente ripetersi al “Braglia” contro la Carrarese, sconfitta due volte nelle ultime tre giornate e scivolata a -7 dai playoff.

Serie B: possibili vincenti

Modena (in Modena-Carrarese)

Palermo (in Palermo-Virtus Entella)

La partita da almeno due gol complessivi

Palermo-Virtus Entella

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Sampdoria-Padova

La partita da meno di tre gol complessivi

Modena-Carrarese

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno “Gol” in Sampdoria-Padova è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.03 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI