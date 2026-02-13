Pronostici Bundesliga 14 febbraio ore 15:30: un rischio che vale la pena correre

Bundesliga, dopo aver staccato il pass per la semifinale di Coppa di Germania il Bayern Monaco mette nel mirino la seconda vittoria di fila in campionato.

L’insaziabile Bayern Monaco in settimana ha superato senza grossi problemi anche il turno di Coppa di Germania, staccando il pass per la semifinale. Stavolta la “vittima” della corazzata bavarese, è stato il Lipsia, piegato 2-0 all’Allianz Arena. Vincent Kompany non ha fatto calcoli mandando in campo i titolarissimi in barba a qualsiasi tentazione di turnover. E, guarda caso, c’hanno pensato proprio due pilastri come Luis Diaz e Kane a sistemare i Roten Bullen nel secondo tempo.

Il successo in coppa è arrivato a distanza di soli 4 giorni dal devastante 5-1 rifilato all’Hoffenheim, una delle squadre più in forma del massimo campionato tedesco, spazzato via come se nulla fosse in Baviera.

In questo modo Kane e compagni hanno archiviato l’inatteso doppio passo falso con Augsburg e Amburgo – un punto in due partite – e sono rimasti a +6 su un Borussia Dortmund che ce la sta mettendo tutta per tenere aperti i giochi per il titolo e scongiurare l’ennesimo “monologo” bavarese.

Improbabile, tuttavia, che Kompany e i suoi uomini non conquistino l’intera posta in palio a Brema contro un Werder che sta colando a picco. E che dopo il ko di sabato scorso a Friburgo (1-0) è scivolato al terzultimo posto, in zona playout. I biancoverdi, che hanno appena cambiato allenatore sostituendo Horst Steffen con Daniel Thioune, non vincono da ben 11 partite (striscia senza vittorie attualmente più lunga in Bundesliga) e contro il Bayern perdono praticamente sempre (appena un successo nelle ultime 36 sfide, coi bavaresi che hanno avuto la meglio nelle ultime 16 trasferte). Appare scontata l’affermazione del Bayern Monaco, anche se i campioni di Germania in carica nell’ultimo periodo sono apparsi più vulnerabili dietro e non collezionano un clean sheet da dicembre in Bundesliga. Il segno Gol, insomma, è un rischio che vale la pena correre.

Le previsioni sulle altre partite

L’intrigante allenatore spagnolo Albert Riera una settimana fa ha debuttato sulla panchina dell’Eintracht Francoforte. L’ex condottiero del Celje – piccola squadra slovena portata lo scorso anno ai quarti di finale di Conference League – non è riuscito ad esordire con un successo, pareggiando 1-1 in casa dell’Union Berlino.

Si sono visti, in ogni caso, dei miglioramenti in fase difensiva – per la prima volta nel 2026 hanno incassato meno di 2 gol – il grande problema della stagione delle Adler, estremamente fragili dietro.

Dopo due mesi esatti dall’ultima vittoria, crediamo che l’Eintracht abbia le carte in regola per tornare ad esultare contro una squadra che galleggia pericolosamente sulla zona rossa come il Borussia Monchengladbach, con cui peraltro è imbattuto negli ultimi 10 precedenti. Non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti neanche il Bayer Leverkusen, fermato proprio dal ‘Gladbach (1-1) nello scorso weekend. Le Aspirine, seste in classifica, sono in piena bagarre per un posto tra le prime quattro. E non possono permettersi pause: il St. Pauli, penultimo, ha sorpreso tutti battendo 2-1 lo Stoccarda ma in trasferta i marroni di Amburgo fanno molta più fatica (secondo peggior rendimento esterno) e difficilmente eviteranno la sconfitta alla BayArena, dove oltretutto lo scorso 3 febbraio sono stati travolti 3-0 nel match di Coppa di Germania.

Chiudiamo con l’Hoffenheim, determinato a voltare pagina dopo la debacle di Monaco di Baviera che ha interrotto una lunga serie di successi (5 di fila). La squadra di Christian Ilzer reagirà ma non dovrà sottovalutare l’insidia Friburgo: Grifo e compagni hanno appena conquistato la semifinale di Coppa di Germania spuntandola ai rigori con l’Hertha Berlino. Si prospetta una gara divertente, da almeno tre gol complessivi: il segno Over 2.5 è uscito quattro volte negli ultimi sei precedenti.

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte o pareggio (in Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach)

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-St. Pauli)

Bayern Monaco (in Werder Brema-Bayern Monaco)

La partita da almeno tre gol complessivi

Hoffenheim-Friburgo

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

Werder Brema-Bayern Monaco

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet. Il segno “Gol” in Werder Brema-Bayern Monaco è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

