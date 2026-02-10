Pronostico Manchester City-Fulham: il tabù impossibile di Marco Silva

Manchester City-Fulham è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il rigore trasformato da Haaland ad Anfield Road nei minuti di recupero tiene vive le speranze di titolo del Manchester City, rimasto a -6 dall’Arsenal capolista. La squadra di Pep Guardiola domenica scorsa è andata a vincere in casa dei campioni in carica del Liverpool – l’allenatore catalano c’era riuscito solo in un’occasione in 10 sfide giocate nel tempio dei Reds – centrando un successo sofferto ma al tempo stesso pesantissimo, che le permette di non deragliare definitivamente dalla corsa al primo posto, ormai una questione tra i Gunners – nettamente favoriti, al di là del vantaggio in termini di punti – e i Cityzens, gli unici che possono ancora impedire ai londinesi di rimettere le mani sull’ambito trofeo della Premier League a distanza di ben ventidue anni dall’ultima volta.

L’obiettivo, adesso, è mettere pressione all’Arsenal e fargli sentire il fiato sul collo. Le prossime sfide di campionato sembrano essere alla portata del City, che non dovrà sbagliare assolutamente quelle casalinghe.

L’Etihad si conferma una fortezza. In campionato Haaland e compagni hanno totalizzato 44 punti su 51 disponibili nelle ultime 17 sfide giocate davanti ai propri tifosi e non hanno mai perso nelle ultime 11.

Nel turno infrasettimanale gli farà visita il Fulham, decimo ma non distante dai quei posti che a fine torneo potrebbero significare Europa (tutto dipenderà dal ranking). I Cottagers però sono visibilmente calati da qualche settimana a questa parte e nelle ultime quattro giornate hanno incassato tre sconfitte.

Dolorosa quella rimediata sabato in casa contro l’Everton, in grado di ribaltare tutto le giro di un quarto d’ora (1-2). In trasferta, poi, la squadra di Marco Silva fa molta fatica: lontano da Craven Cottage gli uomini allenati dal tecnico portoghese hanno conquistato 11 punti in 12 partite, perdendo sette volte. Ma ci sono altri numeri che fanno temere il peggio. Il Fulham ha vinto solo tre delle 44 trasferte di Premier League contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni e Marco Silva, da allenatore, ha perso tutte le 13 partite di massima serie contro il City.

Il pronostico

Il rigore di Haaland ad Anfield ha riacceso il fuoco della rincorsa al titolo. Il Man City torna all’Etihad, la sua fortezza, con l’obiettivo dichiarato di terrorizzare l’Arsenal capolista. Il Fulham, d’altro canto, sbarca a Manchester nel momento peggiore: tre sconfitte nelle ultime quattro e un’allergia cronica alle trasferte di alto rango. Se a questo aggiungiamo che Marco Silva ha perso ogni singola partita giocata in carriera contro Guardiola, il copione sembra già scritto. I Cottagers faticano a contenere le folate avversarie e il City, galvanizzato dal successo nel big match, non sembra intenzionato a fare sconti. La fame dei Cityzens e la fragilità esterna dei londinesi (7 sconfitte in 12 trasferte) suggeriscono una serata a senso unico. Il City in casa tende a dilagare per mandare messaggi psicologici chiari ai rivali londinesi: la combo da provare è 1+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Manchester City-Fulham

MANCHESTER CITY (4-2-2-2): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo Silva, Cherki; Semenyo, Haaland.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Raul Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1