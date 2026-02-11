Pronostico GA Eagles-Heerenveen: nessuna riesce a blindare la propria porta

GA Eagles-Heerenveen è un recupero della ventesima giornata di Eredivisie e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dallo scorso novembre il Go Ahead Eagles è a secco di successi in campionato. L’altisonante vittoria con il Feyenoord, ormai risalente a tre mesi fa, è stata l’ultima gioia del club di Deventer, che quest’anno ha preso parte anche all’Europa League – eliminato dopo la fase a girone unico – grazie al trionfo in Coppa d’Olanda. Probabilmente anche il doppio impegno settimanale ha inciso sul rendimento dei giallorossi, non abituati a giocare (quasi) ogni tre giorni. In questo modo si spiega il fatto che, dopo ventuno turni di Eredivisie, gli uomini di Melvin Boel siano soltanto quattordicesimi, più vicini alla zona retrocessione che all’Europa.

Uno dei motivi principali del calo vertiginoso del GA Eagles è la fragilità di una difesa che non riesce a collezionare più clean sheet da ottobre. E non basta un attacco che, al contrario, è sempre apparso ispirato, al punto da andare 8 volte a segno nelle 9 partite di fila senza vittorie.

Domenica scorsa i detentori della coppa nazionale non sono andati al di là di un pareggio (1-1) nel match casalingo con il Telstar, che solo qualche giorno prima li aveva eliminati dalla Coppa d’Olanda. Ora l’imperativo è tornare a vincere in campionato e i giallorossi ci proveranno nel recupero con l’Heerenveen, avversario che hanno sconfitto in tre degli ultimi cinque precedenti in Eredivisie. Parliamo di una squadra che, nonostante abbia due punti in più del GA Eagles in classifica, sta facendo peggio degli uomini di Boel nella propria metà campo: nel fine settimana l’Heerenveen è stato difatti preso a pallate dal Twente (5-0), seconda debacle nel giro di pochi giorni dopo il 4-1 rimediato ad Eindhoven in Coppa d’Olanda con il PSV. I tre punti mancano da dicembre alla truppa allenata da Robin Veldman, che dopo la sosta natalizia sembra essersi smarrita.

Come vedere GA Eagles-Heerenveen in diretta tv e in streaming

La sfida GA Eagles-Heerenveen, in programma mercoledì alle 18:45, sarà trasmessa in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Como TV. Basta iscriversi alla piattaforma per poter usufruire del servizio ed avere accesso a tutti i contenuti del network di proprietà del club lariano.

Il pronostico

A Deventer va in scena il festival delle difese allegre. Il Go Ahead Eagles non vince da novembre e paga lo scotto di una stagione europea tanto storica quanto logorante, ma può contare su un attacco che trova la via del gol con una regolarità (a segno in 8 delle ultime 9 gare). I giallorossi ricevono un Heerenveen in piena crisi d’identità, reduce da due imbarcate consecutive contro Twente e PSV che hanno evidenziato una fragilità difensiva imbarazzante. Robin Veldman deve ritrovare la bussola, ma affrontare una squadra cerca il riscatto davanti ai propri tifosi non sarà semplice. Considerando che entrambe le squadre non tengono la porta inviolata da mesi, lo spettacolo sembra assicurato. Goal+Over 2.5 è la giocata che meglio fotografa il momento delle due formazioni: attacchi vivi contro difese allo sbando.

Le probabili formazioni di GA Eagles-Heerenveen

GA EAGLES (4-2-3-1): De Busser; van Zwam, Dirksen, Kramer, Adelgaard; Meulensteen, Linthorst; Slory, Breum, Suray; Edvardsen.

HEERENVEEN (4-2-3-1): Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, van Overeem; Trenskow, Brouwers, Meerveld; Nordas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2