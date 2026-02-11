Pronostico Bologna-Lazio: caccia disperata al “salvagente” europeo

Bologna-Lazio è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sia per il Bologna che per la Lazio questa competizione può trasformarsi in un importante salvagente. In campionato, infatti, felsinei e capitolini sono entrambi attardati nella corsa all’Europa. La squadra di Vincenzo Italiano, detentrice della Coppa Italia, vive una crisi senza fine da quasi due mesi: in Serie A, da fine novembre, Orsolini e compagni hanno ottenuto a malapena una vittoria (contro il disastrato Verona) e la media punti è da squadra che lotta per non retrocedere. Domenica scorsa il Bologna ha perso pure il derby emiliano con il Parma (0-1), crollando al minuto 94 di una partita inevitabilmente condizionata dal rosso rimediato da Pobega nella prima frazione di gioco.

I rossoblù sono ormai la brutta copia di quelli che negli ultimi tre anni, prima con Motta e poi con Italiano, avevano lasciato a bocca aperta l’Italia, diventando una mina vagante per le stesse big ed in grado di qualificarsi per due anni di fila alle coppe europee (prima la Champions League e poi l’Europa League). Dopo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita – finale persa contro il Napoli – il Bologna non è più tornato ai suoi livelli: la difesa è rimasta inviolata solamente in Europa League contro il modesto Maccabi Tel Aviv e la squadra sembra essere scarica anche a livello atletico, un problema serio il calcio dispendioso di Italiano. Si è vaporizzato anche il fattore “Dall’Ara”. Nel proprio stadio i felsinei hanno perso ben sei volte nelle ultime nove gare. Il decimo posto in classifica fotografa perfettamente la situazione, con la sesta piazza ormai distante 11 punti.

La Lazio, tra contestazioni dei tifosi ed un mercato invernale che ha indebolito la rosa, non è messa meglio. I biancocelesti hanno tre punti in più rispetto al Bologna ma faticano a trovare continuità e dopo l’ultimo turno sono scivolati a -6 dall’Atalanta settima.

Il 2-2 dell’Allianz Stadium con la Juventus non è assolutamente da buttare ma ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivato: gli uomini di Maurizio Sarri erano andati sopra di due gol ma nel finale si sono fatti riacciuffare dai bianconeri, incassando la rete del pareggio in pieno recupero. La nota positiva è un attacco che si sta progressivamente sbloccando (cinque reti segnate nelle ultime due uscite con Genoa e Juve). Il tecnico biancoceleste in Coppa Italia non dovrebbe fare turnover: al centro dell’attacco rivedremo di nuovo Maldini in versione falso nove, coadiuvato da Pedro e Isaksen. A centrocampo invece Dele-Bashiru prenderà il posto del’acciaccato Basic. Neppure Italiano rinuncerà ai titolarissimi: rispetto alla gara con il Parma torneranno dal 1′ Orsolini, Cambiaghi, Castro e Odgaard.

Come vedere Bologna-Lazio in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Bologna e Lazio è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale 106 e 506 del digitale). Sarà possibile vedere Bologna-Lazio anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.07 su Sportbet. Il segno “X2” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet.

Il pronostico

Entrambe le difese stanno concedendo troppo: il Bologna non chiude la porta da mesi, la Lazio pur essendo cresciuta dal punto di vista realizzativo ha subito 4 gol negli ultimi due turni di campionato con Genoa e Juventus. La necessità di vincere per evitare il fallimento stagionale costringerà le due squadre a scoprirsi. Il precedente in campionato parla chiaro: un 1-1 che testimonia come le due squadre tendano ad annullarsi ma anche a colpirsi a vicenda. Con Italiano e Sarri che schierano i titolarissimi, la sensazione è che nessuna delle due riuscirà a mantenere la porta inviolata. Non è da escludere un risultato positivo dei biancocelesti, che non perdono da cinque trasferte di fila.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1