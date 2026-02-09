Pronostico Tottenham-Newcastle: zero obiettivi, finisce così

Tottenham-Newcastle è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Una situazione preoccupante per entrambe le formazioni. Il Tottenham con 29 punti non è salvo – ma non avrà problemi a farlo – il Newcastle, che non vince da cinque partite e che viene da tre sconfitte di fila, ormai ha abbandonato le idee di poter rientrare nella zona Champions League per il prossimo anno: troppi punti e troppe squadre in mezzo. Una stagione che si preannuncia fallimentare e non è certo che i due allenatori rimangano in sella fino alla fine della stagione.

Eppure nessuno si aspettava una situazione del genere, soprattutto per quanto riguarda i bianconeri di Howe che anche contro il Brentford, in casa, in quello che era stato un fortino quasi inespugnabile per molto tempo, ci ha rimesso le penne. Ma quando manca la fiducia allora diventa davvero tutto molto complicato. Che poi è una situazione simile a quella che stanno vivendo gli Spurs, con un tecnico sfiduciato dalla tifoseria (i cori contro si sprecano ad ogni partita) e con una situazione di classifica davvero preoccupante.

I londinesi almeno un gol lo faranno: in tutte le sette e ultime partite casalinghe è successo e inoltre in cinque delle ultime sei partite di campionato i match, per quanto riguarda il Tottenham, hanno sempre regalato almeno un gol per squadra. Questo è sicuramente uno buono spunto per il nostro pronostico, sottolineato dal fatto che il Newcastle, nelle ultime cinque partite di campionato, in quattro occasioni ha sempre preso gol nel primo tempo.