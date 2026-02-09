Pronostico Crystal Palace-Burnley: è arrivata la svolta

Crystal Palace-Burnley è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Un colpaccio vero e proprio dopo mesi d’inferno. Un colpaccio anche inaspettato visto quello che era il cammino interno del Brighton. Ma il Palace è riuscito a vincere una partita dopo tantissimo tempo e adesso spera di aver trovato la svolta della propria stagione.

Evidente che i problemi erano mentali, la rosa che ha a disposizione il tecnico dei padroni di casa, Glasner, ha sicuramente un valore diverso rispetto alla classifica occupata fino ad oggi. E chissà, adesso nella seconda parte di stagione potrebbero pure arrivare dei risultati positivi per stare sereni, perché nonostante tutto, almeno in maniera aritmetica, la salvezza non è ancora stata raggiunta. E contro un Burnley in difficoltà – la squadra ospite arriva a questa partita da due sconfitte senza nemmeno segnare un gol – l’occasione è quella di staccarsi in maniera definitiva, crediamo, dal treno di quelle che cercano la permanenza nel massimo campionato inglese.

Oltre ai problemi mentali dei quali vi abbiamo parlato prima, il Palace ha mostrato evidenti problemi offensivi: nelle ultime cinque partite ha segnato solamente un gol – quello della vittoria, appunto, di domenica scorsa – e adesso vorrebbe anche migliorare il proprio passo interno. Ci sono tutti i presupposti affinché questo avvenga.