Pronostico Crystal Palace-Burnley: è arrivata la svolta

Crystal Palace-Burnley è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Un colpaccio vero e proprio dopo mesi d’inferno. Un colpaccio anche inaspettato visto quello che era il cammino interno del Brighton. Ma il Palace è riuscito a vincere una partita dopo tantissimo tempo e adesso spera di aver trovato la svolta della propria stagione.
Evidente che i problemi erano mentali, la rosa che ha a disposizione il tecnico dei padroni di casa, Glasner, ha sicuramente un valore diverso rispetto alla classifica occupata fino ad oggi. E chissà, adesso nella seconda parte di stagione potrebbero pure arrivare dei risultati positivi per stare sereni, perché nonostante tutto, almeno in maniera aritmetica, la salvezza non è ancora stata raggiunta. E contro un Burnley in difficoltà – la squadra ospite arriva a questa partita da due sconfitte senza nemmeno segnare un gol – l’occasione è quella di staccarsi in maniera definitiva, crediamo, dal treno di quelle che cercano la permanenza nel massimo campionato inglese.
Oltre ai problemi mentali dei quali vi abbiamo parlato prima, il Palace ha mostrato evidenti problemi offensivi: nelle ultime cinque partite ha segnato solamente un gol – quello della vittoria, appunto, di domenica scorsa – e adesso vorrebbe anche migliorare il proprio passo interno. Ci sono tutti i presupposti affinché questo avvenga.
Come vedere Crystal Palace-Burnley in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Burnley è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.53 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Seconda vittoria consecutiva per il Crystal Palace, dentro un match da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Burnley
CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Lerma, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Larsen.
BURNLEY (3-5-2): Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Pires; Edwards, Mejbri, Luis, Ugochukwu, Anthony; Flemming.