Pronostico Valencia-Real Madrid: quanti rischi nella notte del Mestalla

Un rigore trasformato da Mbappé a tempo praticamente scaduto una settimana fa ha permesso al Real Madrid di avere la meglio su un coriaceo Rayo Vallecano nel derby madrileno (2-1) e di evitare un pareggio che avrebbe fatto discutere, oltre che allontanare i Blancos dal Barcellona capolista. I blaugrana, nel momento in cui scriviamo, hanno un solo punto di vantaggio sugli storici rivali ma quando la truppa di Alvaro Arbeloa scenderà in campo nel posticipo domenicale con il Valencia sarà già a conoscenza del risultato della sfida tra gli uomini di Hansi Flick e il Maiorca. E potrebbe ritrovarsi a -4.

Più in generale, però, per il Real Madrid non è affatto un momento semplice. Brucia ancora la sconfitta in Champions League contro il Benfica di José Mourinho che ha costringerà le Merengues a disputare i playoff per accedere agli ottavi (e a giocare due partite in più). Qualche settimana fa c’era stata anche l’eliminazione dalla Coppa del Re per mezzo dell’Albacete, formazione che milita nella Liga2, e prima ancora la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna con il Barcellona che aveva convinto il club più titolato al mondo a dare il benservito a Xabi Alonso, il cui progetto è terminato soltanto dopo pochi mesi.

Il Valencia è invece impelagato nella lotta per non retrocedere, come avviene ormai da qualche anno a questa parte. Al momento gli uomini di Carlos Corberan sono quartultimi ma con un margine sottilissimo sulla zona rossa, di appena un punto. In una situazione del genere, era abbastanza normale che i Pipistrelli dessero più importanza al campionato: mercoledì scorso è arrivata l’eliminazione della Coppa del Re con l’Athletic Bilbao, corsaro 2-1 al Mestalla nonostante Corberan avesse schierato molti dei titolari. Per il Valencia è stata la seconda sconfitta di fila dopo quella incassata domenica in Liga contro il Betis (2-1). Due le assenze certe tra i padroni di casa: si tratta di Diakhaby e Agirrezabala. Nel Real Madrid invece non ci saranno Bellingham e Vinicius: il primo è infortunato, il secondo squalificato.

Il Real Madrid arriva al Mestalla con i nervi tesi e una classifica che non ammette distrazioni, ma anche con le gambe pesanti per le delusioni in coppa e i dubbi di una stagione finora sotto le aspettative. Arbeloa dovrà peraltro fare a meno del carisma di Bellingham e dell’elettricità di Vinicius e si affiderà ancora una volta al killer instinct di Mbappé.

Di fronte, un Valencia ferito che ha fatto della lotta salvezza la sua unica missione, pur venendo da due sconfitte consecutive per 2-1. La storia recente e le statistiche gridano “spettacolo”. L’Over 2.5 è una costante sia nel recente cammino dei Pipistrelli (tre di fila) sia negli ultimi cinque scontri diretti tra queste due squadre. Il Mestalla non vede un successo casalingo contro i Blancos dal 2023: la spinta del pubblico sarà enorme, ma il divario tecnico resta importante. Ipotizziamo una battaglia sofferta che i Blancos potrebbero risolvere solo nel finale, proprio come accaduto nel derby con il Rayo.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulquier, Comert, Tarrega, Gayà; Ugrinic, Pepelu; Rioja, Beltran, Danjuma; Hugo Duro.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni; Mastantuono, Guler, Brahim Diaz; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2