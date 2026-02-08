Pronostico Sassuolo-Inter: la capolista spazza via anche i brutti ricordi

Sassuolo-Inter è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Pur con qualche brivido di troppo, l’Inter in settimana ha superato l’ostacolo Torino (2-1) riconquistando le semifinali di Coppa Italia. La formazione sperimentale messa in campo da Cristian Chivu è bastata per domare i granata e regalare al tecnico rumeno la quarta vittoria consecutiva tra coppe e campionato.

Senza la “macchia” degli scontri diretti – l’Inter ha spesso deluso ogni volta che ha affrontato avversari di pari rango – la stagione dei nerazzurri potrebbe essere etichettata come fenomenale. In Serie A solo i cugini del Milan stanno riuscendo a tenere il passo di Lautaro e compagni e ad impedire che il campionato finisca in soffitta già a febbraio. L’Inter, ormai lontanissima da Napoli (+9) e Juventus (+10), deve sostanzialmente guardarsi le spalle solo dai rossoneri che, strapazzando martedì scorso il Bologna a domicilio, è rimasta a -5 dalla capolista. Vietato rallentare, dunque, nella trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, soprattutto perché si tratta di un match che precede un insidioso Derby d’Italia con la Juventus a San Siro.

Sassuolo da non sottovalutare

I neroverdi, oltretutto, sono una delle cosiddette “bestie nere” dell’Inter: malgrado si sia aggiudicata il precedente più recente, quello andato in scena lo scorso settembre (e terminato 2-1 per l’Inter), la Beneamata ha perso due delle ultime tre sfide con gli emiliani, che contro di loro l’hanno spuntata per ben 10 volte da quando hanno iniziato a frequentare la Serie A (contro nessuna hanno registrato più successi nella competizione).

Il Sassuolo non va sottovalutato perché non ha niente da perdere: le due vittorie con Cremonese (1-0) e Pisa (1-3) hanno messo fine al lungo digiuno di successi e riportato la squadra di Fabio Grosso ad un solo punto dal decimo posto e dalla parte sinistra della classifica, con la salvezza che non dovrebbe più rappresentare un problema. Il tecnico neroverde schiererà la formazione tipo: unico dubbio la presenza del nuovo acquisto Nzola dal 1′, che potrebbe far rifiatare Pinamonti. Dall’altro lato, Chivu dovrebbe cambiare addirittura 10/11 della formazione che è scesa in campo in Coppa Italia. Davanti toccherà alla coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito.

Come vedere Sassuolo-Inter in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Inter è in programma domenica alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet. La vittoria dell’Inter è quotata invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.

Il pronostico

L’Inter sbarca a Reggio Emilia con i gradi della capolista dominatrice. Imbattuta da novembre e reduce da 7 successi esterni di fila, la squadra di Chivu vanta il miglior attacco (52 gol) e contro le squadre della parte destra della classifica è stata finora implacabile. Nonostante i precedenti tribolati con il Sassuolo, l’attuale solidità dei nerazzurri e il rientro dei titolarissimi (Lautaro su tutti) dovrebbero garantire i tre punti necessari per tenere a distanza il Milan. Il No Gol stuzzica: l’Inter non vanta la miglior difesa ma è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio in questa Serie A, appena 61.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2