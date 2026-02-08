Pronostico Colonia-Lipsia: aggancio Champions

Colonia-Lipsia è una partita valida per la ventunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è il profumo di un aggancio in zona Champions League per il Lipsia, distante solamente tre punti dallo Stoccarda che ha una partita in più e che occupa il quarto posto adesso. L’occasione è troppo ghiotta per non prenderla contro un Amburgo che ha tredici punti in meno. E che non vince uno scontro diretto, in casa o in trasferta, da sette turni.

Ha mollato un po’ la presa il Lipsia dopo la legnata presa contro il Bayern Monaco un mese fa. Da quel momento in poi – in tre partite – è arrivata una sola vittoria in campionato. In trasferta, sempre. Quindi c’è anche un certo feeling, è evidente, quando si gioca fuori casa. Le ultime tre gare, inoltre, tra queste due formazioni, hanno visto realmente una partita senza storia. Quattordici i gol segnati dagli ospiti, due soli per i padroni di casa che quando vedono il club in questione praticamente non riescono in nessun modo a rendere la vita meno complicata. Potrebbe essere, senza dubbio, pure una questione mentale. E il Lipsia è pronto a sfruttarla, senza dubbio. Perché le motivazioni questa domenica sono troppo importanti e potrebbero davvero fare in tutto e per tutto la differenza.

Come vedere Colonia-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Colonia-Lipsia è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ci aspettiamo una prestazione convincente del Lipsia e un risultato senza dubbio a favore della squadra ospite. Una gara che dovrebbe, tra le altre cose, pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Colonia-Lipsia

COLONIA (3-5-2): Schwabe; Sebulenson, Van den Berg, Ozkacar, Lund; Thielmann, Martel, Krauss, Kaminski; Ache, El Mala.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3