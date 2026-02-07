Pronostico Nizza-Monaco: il GOL è sicuro

Nizza-Monaco è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime cinque partite del Nizza, giocate in casa, entrambe le squadre hanno trovato la via della rete. Ci piace pensare, per quello che è il momento che stanno attraversando queste due formazioni, che pure domenica potrebbe succedere la stessa cosa.

Tre vittorie a testa e un pareggio nelle ultime sette sfide. Equilibrio, insomma. E queste due club arrivano anche da situazioni diverse: i padroni di casa hanno superato il turno in Coppa di Francia mentre gli ospiti, anche in maniera abbastanza clamorosa, sono stati eliminati. Non rimane altro che il campionato ai monegaschi per cercare di rientrare in Europa il prossimo anno, visto che vincere la Champions non se ne parla, ovviamente. Ma uscire indenni dal campo del Nizza (che si è anche rivoluzionata in inverno dopo il mercato, c’è stato pure l’addio di Boga passato alla Juventus) rimane complicato. Una sfida da tripla, questa. Su questo non pensiamo ci possano essere discussioni. Ma è evidente che almeno un pronostico, per quelli che sono i numeri venuti fuori, ce la sentiamo di darlo. Con una quota, tra le altre cose, che ci pare pure conveniente.

Come vedere Nizza-Monaco in diretta tv e in streaming