Pronostico Nantes-Lione: i numeri confermano tutto

Nantes-Lione è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime undici partite giocate contro il Nantes, il Lione di Paulo Fonseca, una delle squadre più in forma in questo momento, non ha mai perso. Sono otto le vittorie, addirittura. Numeri che confermano il pronostico, decisamente a favore degli ospiti.

C’è un dato che conferma come il Nantes abbia diverse difficoltà, quest’anno, soprattutto quando va sotto nel punteggio: la formazione che ha vinto il primo tempo contro i gialloverdi ha poi portato a casa il punteggio. Una vittoria, ovviamente. Dimostrazione che manca personalità, che non riesce quando va sotto di rimettere le cose a posto. E il Lione ha una grossa esperienza. E ha numeri che nel primo tempo possono fare la differenza: sette delle ultime otto reti che gli ospiti hanno fatto sono arrivate infatti nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Il Lione, quindi, la può sbloccare nel primo tempo, e sottolineando la questione Nantes che non recupera mai, allora è evidente che Fonseca possa pensare alla dodicesima vittoria di fila. Sì, dodici. Un momento davvero magico.

Come vedere Nantes-Lione in diretta tv e in streaming