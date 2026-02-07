Pronostico Lens-Rennes: la prova di forza è incredibile

Lens-Rennes è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La vittoria del Lens su Le Havre della scorsa settimana è stata una prova di forza incredibile per una squadra che sta riuscendo a tenere il campionato francese aperto nonostante all’inizio dell’anno sia partita con altri obiettivi. Di solito, quando un club del genere perde una gara – com’è successo contro il Marsiglia – è altissimo il rischio di sgretolarsi. così non è stato per i giallorossi. Che adesso vogliono riprendere il cammino. Anzi, continuare il cammino.
Il Rennes è una squadra che vive un momento complicato e che viene da tre sconfitte di fila. L’ultima gioia era arrivata in Coppa di Francia, torneo salutato qualche giorno fa a Marsiglia con un’altra sconfitta. I quindici punti di distacco che ci sono, quindi, aumenteranno. Perché il Lens, in casa, è un rullo compressore con dieci vittorie di fila. L’undicesima vorrebbe dire tornare in vetta alla classifica del campionato almeno per una notte – il PSG sarà impegnato domenica – e quindi mettere pressione a quella squadra che, alla fine, dovrebbe comunque riuscire a vincere il campionato. Ma è merito di questi uomini se ancora il campionato francese sta dicendo qualcosa a differenza di quanto successo negli anni passati. E anche i tifosi neutrali spingono per vedere ancora una vittoria.
Arriverà? Ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico, anche se avrete immaginato già come la pensiamo.
Come vedere Lens-Rennes in diretta tv e in streaming
Lens-Rennes è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Crediamo che il Lens possa continuare a vincere in casa piazzando l’undicesima vittoria di fila. Per il Rennes in crisi sono quasi nulle le possibilità di prendersi un risultato positivo. Gara da vittoria interna, insomma. Come al solito.
Le probabili formazioni di Lens-Rennes
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Antonio, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard.
RENNES (4-4-2): Samba; Frankowski, Ait Boudlal, Brassier, Al-Taamari; Camara, Kamara, Blas, Merlin; Embolo, Lepaul.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1