Pronostico Lens-Rennes: la prova di forza è incredibile

Lens-Rennes è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria del Lens su Le Havre della scorsa settimana è stata una prova di forza incredibile per una squadra che sta riuscendo a tenere il campionato francese aperto nonostante all’inizio dell’anno sia partita con altri obiettivi. Di solito, quando un club del genere perde una gara – com’è successo contro il Marsiglia – è altissimo il rischio di sgretolarsi. così non è stato per i giallorossi. Che adesso vogliono riprendere il cammino. Anzi, continuare il cammino.

Il Rennes è una squadra che vive un momento complicato e che viene da tre sconfitte di fila. L’ultima gioia era arrivata in Coppa di Francia, torneo salutato qualche giorno fa a Marsiglia con un’altra sconfitta. I quindici punti di distacco che ci sono, quindi, aumenteranno. Perché il Lens, in casa, è un rullo compressore con dieci vittorie di fila. L’undicesima vorrebbe dire tornare in vetta alla classifica del campionato almeno per una notte – il PSG sarà impegnato domenica – e quindi mettere pressione a quella squadra che, alla fine, dovrebbe comunque riuscire a vincere il campionato. Ma è merito di questi uomini se ancora il campionato francese sta dicendo qualcosa a differenza di quanto successo negli anni passati. E anche i tifosi neutrali spingono per vedere ancora una vittoria.

Arriverà? Ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico, anche se avrete immaginato già come la pensiamo.

Come vedere Lens-Rennes in diretta tv e in streaming