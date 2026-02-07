Pronostico Brighton-Crystal Palace: non si ferma la caduta libera

di

Brighton-Crystal Palace è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nove gare senza vittorie, solamente cinque gol segnati in questo arco di tempo. Il Crystal Palace è in caduta libera e Glasner non sta riuscendo a trovare le contromosse. Il Brighton, che in casa è assai temibile, ne potrebbe approfittare. A dire il vero ne vuole proprio approfittare, visto che parliamo di una delle partite più sentite nel massimo campionato inglese.

Pronostico Brighton-Crystal Palace
Pronostico Brighton-Crystal Palace: non si ferma la caduta libera (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, non è che i padroni di casa se la passino bene: una sola vittoria nelle ultime undici partite (ma sei pareggi) ma quando gioca davanti al pubblico amico, vuoi o non vuoi, i biancoazzurri si trasformano. Intanto non hanno perso nelle ultime cinque (una vittoria) e, in tutta la stagione, solamente una volta ci hanno rimesso le penne contro l’Aston Villa in una partita incredibile (3-4). Un cammino interno quasi senza macchie. Ma più che questa condizione, nel pronostico del nostro match, pesa il momento degli ospiti. Nessuno si aspettava che il Palace, dopo i due trofei dello scorso anno, e dopo aver iniziato alla grande, si potesse trovare in questa condizione. Manca la fiducia, totale, dentro questo club. E anche le vicissitudini di mercato non hanno aiutato con degli addii pesantissimi.

Quando si entra in un imbuto del genere poi è sempre difficile tirarsi fuori. E il Palace adesso è proprio dentro una situazione complicata, molto complicata. E il Brighton, come spiegato, ne potrebbe davvero approfittare.

Come vedere Brighton-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Come vedere Brighton-Crystal Palace
Come vedere Brighton-Crystal Palace in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Brighton-Crystal Palace è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 1.95 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

  • Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Brighton vincente e Palace sempre più giù. Poche possibilità che possa venire fuori un risultato diverso da un’affermazione dei padroni di casa. Il Palace è dentro una crisi senza fine.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brighton-Crystal Palace

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.
CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Johson, Sarr; Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
Gestione cookie