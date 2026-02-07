Pronostico Brighton-Crystal Palace: non si ferma la caduta libera

Brighton-Crystal Palace è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nove gare senza vittorie, solamente cinque gol segnati in questo arco di tempo. Il Crystal Palace è in caduta libera e Glasner non sta riuscendo a trovare le contromosse. Il Brighton, che in casa è assai temibile, ne potrebbe approfittare. A dire il vero ne vuole proprio approfittare, visto che parliamo di una delle partite più sentite nel massimo campionato inglese.

Certo, non è che i padroni di casa se la passino bene: una sola vittoria nelle ultime undici partite (ma sei pareggi) ma quando gioca davanti al pubblico amico, vuoi o non vuoi, i biancoazzurri si trasformano. Intanto non hanno perso nelle ultime cinque (una vittoria) e, in tutta la stagione, solamente una volta ci hanno rimesso le penne contro l’Aston Villa in una partita incredibile (3-4). Un cammino interno quasi senza macchie. Ma più che questa condizione, nel pronostico del nostro match, pesa il momento degli ospiti. Nessuno si aspettava che il Palace, dopo i due trofei dello scorso anno, e dopo aver iniziato alla grande, si potesse trovare in questa condizione. Manca la fiducia, totale, dentro questo club. E anche le vicissitudini di mercato non hanno aiutato con degli addii pesantissimi.

Quando si entra in un imbuto del genere poi è sempre difficile tirarsi fuori. E il Palace adesso è proprio dentro una situazione complicata, molto complicata. E il Brighton, come spiegato, ne potrebbe davvero approfittare.