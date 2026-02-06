Pronostici Bundesliga 7 febbraio ore 15:30: bivio giallonero tra record e rimpianti

Bundesliga, la rincorsa del Borussia Dortmund per mettere pressione ai marziani del Bayern Monaco e la prova del nove dello Stoccarda tra stanchezza e sogni di gloria.

I 45 punti collezionati dal Borussia Dortmund dopo 20 giornate di campionato rappresentano il miglior bottino negli ultimi 7 anni per il club giallonero. Il problema è che, come accade quasi ogni anno, i “marziani” del Bayern Monaco non lasciano neppure le briciole in Bundesliga. E la squadra di Niko Kovac deve accontentarsi – per ora – del secondo posto, nella speranza di un improbabile crollo da parte dei bavaresi, che oggi possono contare su un vantaggio di 6 punti. Il Dortmund domenica scorsa ha inanellato la quarta vittoria di fila in patria – nel 2026 è ancora imbattuto escludendo la Champions League – battendo 3-2 un buon Heidenheim, piegato dalla doppietta di uno scatenato Guirassy.

I gol non dovrebbero mancare neppure nella trasferta di Wolfsburg. I biancoverdi, sconfitti cinque volte negli ultimi sei precedenti in Bundesliga con il Borussia, sembrano essersi nuovamente arenati. E le due sconfitte di fila con Mainz e Colonia lo dimostrano alla perfezione. I Lupi sono solo a +1 sulla terzultima e devono convivere con l’incubo retrocessione: nelle prime venti gare di campionato non avevano mai collezionato così pochi punti (19). Troppa, insomma, la differenza di forma e di morale. Se però il segno 2 non vi convince si può optare per l’Over 2.5, considerando che i gialloneri stanno segnando a raffica ed il Wolfsburg, spinto dalla disperazione, potrebbe trovare quantomeno il gol della bandiera.

Tra le squadre in lotta per uno dei primi quattro posti c’è anche lo Stoccarda di Sebastian Hoeness, momentaneamente quarto a +3 sul Lipsia quinto. Gli Svevi, nonostante le fatiche di coppa – in settimana hanno affrontato il Kiel in Coppa di Germania – con ogni probabilità usciranno vittoriosi dalla sfida di St. Pauli, formazione che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime cinque giornate (nessuno ha fatto peggio dei marroni, penultimi, da quando è iniziato il nuovo anno).

Le previsioni sulle altre partite

Rigenerato dall’arrivo del nuovo allenatore, Urs Fischer, il Mainz è tornato a vedere il sole dopo una prima parte di stagione davvero disastrosa. I biancorossi sono ancora terzultimi ma hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare e sabato scorso sono andati a vincere a sorpresa in casa del Lipsia contro una squadra che lotta per la Champions League.

Gli si può dare fiducia nello scontro diretto con l’Augsburg, più avanti in classifica ma reduce da due successi. I bavaresi scoppiano di salute ma crediamo che il Mainz possa riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Il fattore campo potrebbe essere determinante anche in Friburgo-Werder Brema: i padroni di casa hanno bisogno di voltare pagina dopo la doppia sconfitta tra campionato ed Europa League (Lille e Stoccarda) ed il match con un avversario che non vince da 10 giornate è l’occasione giusta per tornare a fare punti e a muovere la classifica. In quel di Heidenheim va in scena infine uno vibrante scontro salvezza in cui sarà protagonista pure l’Amburgo: pur non vincendo da sette partite e nonostante l’ultimo posto, i rossoblù hanno il dovere di provarci contro una squadra che in trasferta ha fatto peggio di tutti totalizzando solo tre punti.

Bundesliga: possibili vincenti

Mainz o pareggio (in Mainz-Augsburg)

Stoccarda (in St. Pauli-Stoccarda)

Friburgo (in Friburgo-Werder Brema)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Amburgo

Wolfsburg-Borussia Dortmund

Bundesliga: la partita da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Amburgo

Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno “Gol” in Heidenheim-Amburgo è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

