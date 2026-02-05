Pronostico Metz-Lille: quarta di fila per la Champions League

Metz-Lille è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

A otto punti dalla zona salvezza. E con una striscia di quattro sconfitte di fila. Le ultime possibilità, e poche, che il Nizza aveva per salvarsi, sono finite nel dimenticatoio in questo inizio terribile di 2026. E il Lille, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato francese è pronto ad approfittarne.

Un’occasione ghiottissima per la formazione ospite che, tra le altre cose, deve anche dimenticare la pesante, per la classifica, sconfitta dell’ultimo weekend contro il Lione. Uno scontro diretto, l’ennesimo della stagione, che non è andato nel migliore dei modi. La cosa positiva del Lille, che permette inoltre a questa squadra di rimanere nelle zone che contano della classifica, è il fatto che con le piccole riesce sempre a portare a casa il risultato. E anche nella gara d’andata contro il Metz è arrivato un risultato tennistico – sei a uno il finale – che lascia presagire per questo venerdì un’altra semplice vittoria.

Una vittoria che manterrà la striscia aperta di tre affermazioni di fila degli ospiti quando incontra questa squadra. Vittoria che permetterà al Lille di rimanere al quinto posto e sperare, inoltre, di accorciare sulle altre. La Champions non è poi così lontana.

Come vedere Metz-Lille in diretta tv e in streaming