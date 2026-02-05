Pronostico Manchester United-Tottenham: Red Devils forza quattro

Manchester United-Tottenham è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Michael Carrick sembra essere in possesso della famigerata “bacchetta magica”: da quando è tornato sulla panchina del Manchester United, i Red Devils sanno solamente vincere. Tre vittorie di fila in campionato – non capitava dallo scorso ottobre – striscia in cui Bruno Fernandes e compagni hanno battuto pure Arsenal e Manchester City, vale a dire la favorita numero uno per il titolo e la sua rivale più accreditata. Mica pizza e fichi, insomma.

Lo United ha sicuramente giovato del cambio tattico adottato dal nuovo allenatore: niente più difesa a tre, tratto distintivo della gestione Amorim, e ritorno al 4-2-3-1. In questo modo Mainoo è tornato a brillare in mediana – uomo ovunque nelle sfide con Cityzens e Gunners – e soprattutto si è rivisto un grande Bruno Fernandes nel ruolo a lui più congeniale, quello di trequartista dietro all’unica punta. Non è un caso che il portoghese sia stato uno dei protagonisti dei tre successi consecutivi, fornendo ben 4 assist. Innegabile la crescita dei Red Devils a livello realizzativo: 2 gol al City, 3 all’Arsenal ed altrettanti al Fulham domenica scorsa (Cottagers piegati 3-2 grazie a un gol di Sesko in pieno recupero). Numeri che testimoniano il salto di qualità di un attacco che nella prima parte di stagione faticava tantissimo a concretizzare nonostante gli xG dicessero il contrario.

Tottenham a -10 dalla sesta

La battaglia per restare tra le prime quattro, tuttavia, si preannuncia aspra: dietro al Manchester United ci sono Chelsea e Liverpool, ancora troppo vicine (a -1 i Blues e a -2 i Reds) per dormire sonni tranquilli ed azionare il pilota automatico.

Decisamente più lontano invece il Tottenham, prossimo avversario dei Red Devils ad Old Trafford. Gli Spurs in Premier League sono stati finora molto deludenti e non stupisce che oggi siano quattordicesimi a -10 dal sesto posto. Nel 2026 la squadra di Thomas Frank non ha ancora vinto in campionato – le uniche vittorie sono arrivate in Champions League, dove i londinesi al contrario hanno entusiasmato – ma è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare. E viene da un buon pareggio con l’altro Manchester, il City, fermato una settimana fa a Londra da una doppietta di Solanke (2-2). Frank sta facendo di necessità virtù: sempre lunghissima la lista degli infortunati, da Maddison a Bentancur, passando per Pedro Porro, Richarlison, Danso, Spence, Kudus, Davies e Kulusevski. Nello United gli unici indisponibili nella sfida con gli Spurs saranno invece de Ligt e Dorgu. In dubbio Mount.

Come vedere Manchester United-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La tendenza al Gol del Manchester United – segno uscito ben sei volte nelle ultime sette partute dei Red Devils – è troppo forte per essere ignorata, specialmente contro un Tottenham che, pur incerottato, trova sempre spazi in contropiede. Vista la forma straripante dei padroni di casa e il fattore Old Trafford, puntiamo sulla vittoria della squadra di Carrick unita al segno Gol.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Romero, van de Ven, Dragusin; Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie; Simons, Odobert; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1