Pronostico Fulham-Everton: col gol si continua a braccetto

Fulham-Everton è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Non solo ha perso la gara d’andata il Fulham, ma in casa, contro l’Everton, nelle ultime nove sfide ha vinto solamente una volta, collezionando quattro pareggi e quattro sconfitte. Appaiate a pari punti in classifica a quota 34 quindi con la salvezza acquisita, il sesto posto, quello che permetterebbe di andare in Europa, è lontano cinque lunghezze. Complicato per entrambe pensare di avvicinarsi. Quindi testa libera, e spettacolo.

Sì, ci aspettiamo questo da un match che vede protagoniste due squadre che raggiunto l’obiettivo primario della salvezza visti i recenti passati adesso hanno in testa il fatto di volersi togliere il maggior numero di soddisfazioni. E si sa, quando la testa non ha pensieri assillanti allora è semplice giocare. Ovvio, da qui alla fine dell’anno può davvero succedere di tutto ma visti i club che ci sono in mezzo è evidente che le percentuali di riuscita siano poche.

C’è un dato che ci viene incontro e in assoluto aiuto per fare il nostro pronostico: cinque delle ultime sei partite di campionato del Fulham hanno visto almeno una squadra a segno. Cosa che è successa in tre degli ultimi cinque scontri diretti, inoltre, tra queste due formazioni. Una costante quasi, che aggiunto al fatto che l’Everton vanta il secondo miglior rendimento esterno di tutto il campionato nel primo tempo (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte se le partite si fossero chiuse al 45′) allora evidente ci venga da dire che sì, almeno una rete per squadra la dovremmo vedere.