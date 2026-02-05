Pronostico Bournemouth-Aston Villa: la reazione è immediata

Bournemouth-Aston Villa è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

C’è una squadra che ha motivazioni molto importanti, ed è quella ospite, ce n’è un’altra che invece, dopo le ultime due affermazioni di fila, di fatto si è tirata fuori dalla situazione di classifica pericolosa e quindi non ha nulla da chiedere, o quasi, al proprio campionato.

La sconfitta interna contro il Brentford ha allontanato l’Aston Villa di Emery dalla testa della classifica, ma il terzo posto, ad un solo punto dal Manchester City, per ora è salvo. Certo, la sensazione è che si debba guardare indietro piuttosto che avanti, visto che United, Chelsea e Liverpool anche se al momento sono abbastanza lontane, possono ovviamente rientrare da qui alla fine dell’anno. Si sa, sono squadre costruite con un obiettivo ben chiaro, quello della vittoria finale, o almeno di una qualificazione alla prossima Champions League. Il Bournemouth, come detto, si è salvato ormai, manca poco pure all’aritmetica, ma non vuole di certo mollare la presa nonostante non è che ci siano altri obiettivi da raggiungere. Inoltre, i padroni di casa, non vincono uno scontro diretto da tre anni e mezzo, era la prima giornata della stagione 22-23 (due a zero il finale): da allora solamente delle delusioni e legnate, come quella del match d’andata.

C’è, insomma, una voglia di rivalsa palese, ma le motivazioni ospiti potrebbero fare decisamente la differenza in questo match. Un passo falso ci sta per i Villans, ma quando sono caduti hanno dimostrato pure in questa stagione di essere subito pronti a rialzarsi.