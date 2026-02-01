Pronostico Tottenham-Manchester City: la “bestia nera” stavolta sarà domata

Tottenham-Manchester City è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

L’Arsenal ha collezionato a malapena due punti nelle ultime tre giornate di Premier League, “riaprendo” di fatto una lotta per il titolo che a inizio gennaio sembrava già chiusa. Il Manchester City, dunque, è tornato a crederci.

La vetta, adesso, dista solamente quattro lunghezze, motivo per cui la squadra di Pep Guardiola dovrà farsi trovare pronta in caso di un nuovo passo falso da parte dell’attuale capolista della Premier League. Ironia della sorte, i Cityzens in questo turno saranno ospiti dell’acerrimo rivale dell’Arsenal, il Tottenham, che indirettamente potrebbe regalare una gioia ai cugini. Gli Spurs, che in campionato sono solo quattordicesimi, cercheranno di rendersi di nuovo indigesti al tecnico catalano: Guardiola ha perso più partite contro il Tottenham che contro qualsiasi altro club nella sua carriera da allenatore (otto sconfitte in Premier League da quando allena il City).

Ma in che condizioni arrivano Haaland e compagni al match di Londra nord? Mercoledì scorso nell’ultimo turno della League Phase di Champions League il Manchester City, battendo 2-0 il Galatasaray con i gol di Cherki e del fromboliere norvegese ha staccato il pass diretto per gli ottavi. Una vittoria fondamentale per bypassare i playoff.

Spurs meglio in Champions che in Premier

Una settimana fa invece i Cityzens non avevano pienamente convinto con il fanalino di coda Wolverhampton in campionato: ok il 2-0 finale ma maturato al termine di una prestazione non esaltante, addirittura effettuando meno tiri rispetto agli avversari. Contro i Wolves uno dei migliori in campo è stato il nuovo acquisto Semenyo, arrivato per circa 72 milioni dal Bournemouth e già autore di 3 gol e un assist da quando veste la maglia del City.

Anche gli Spurs si sono qualificati direttamente agli ottavi di Champions League: mercoledì è filato tutto liscio o quasi a Francoforte contro l’Eintracht, trafitto dalle reti di Kolo Muani e Solanke (0-2). In Europa curiosamente il Tottenham sta facendo molto meglio rispetto alla Premier League, dove gli uomini di Thomas Frank non vincono dal 28 dicembre. Digiuno che ha fatto precipitare gli Spurs a -10 dal quarto posto, addirittura nella parte destra della classifica. In casa il Tottenham fa ancora più fatica: la media punti è di 0,82 a partita, un record negativo per l’allenatore danese (mai nessuno tra i suoi predecessori ne aveva collezionato così pochi).

Tra le attenuanti non possono non esserci i numerosi infortuni: contro il City Frank non avrà Maddison, Bentancur, Kulusevski, Kudus, Davies, Bergvall, Richarlison e Pedro Porro. Dall’altro lato, Guardiola è senza Gvardiol, Rúben Dias, Stones, Kovacic e Savinho e Doku.

Come vedere Tottenham-Manchester City in diretta tv e in streaming

Tottenham-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante in campionato stiano deludendo, gli Spurs potrebbero creare di nuovo qualche grattacapo – tre delle ultime quattro sfide le hanno vinte i londinesi – ad un Manchester City che continua a non convincere più di tanto, anche a causa dei numerosi infortuni. Nella capitale inglese si profila un match equilibrato in cui entrambe andranno verosimilmente a segno: previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Danso, Romero, van de Ven; Spence, Bissouma, Gallagher, Udogie; Odobert, Xavi Simons; Solanke.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri; Semenyo, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2