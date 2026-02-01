Pronostico Borussia Dortmund-Heidenheim: li prendono sempre a pallonate

Borussia Dortmund-Heidenheim è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Persa l’imbattibilità interna in Champions League che durava da 21 partite per mano dell’Inter, il Borussia Dortmund adesso cercherà di mantenere ben saldo il secondo posto in classifica in Bundesliga in attesa dello spareggio contro l’Atalanta.

Non dovrebbero avere chissà quali problemi i gialloneri per un motivo particolare: gli ospiti non hanno mai vinto nei cinque precedenti contro il Dortmund (2 pareggi e tre sconfitte) e, soprattutto, nel corso delle ultime tre partite hanno sempre perso prendendo almeno due gol. Diciamo che il divario è evidente, in generale, ed è anche sottolineato da una classifica che vede l’Heidenheim giustamente lottare per la salvezza. Anche se è complicata, visto che parliamo dell’ultima della classe con soli tredici punti e che ha, tra le altre cose, anche il peggior attacco e la peggiore difesa del campionato. Numeri inquietanti, senza dubbio, numeri che rendono l’idea di quello che è un cammino tortuoso, complicato, e quasi impossibile, verso il solo e unico obiettivo stagionale.

Da questo match, veramente in salita e secondo noi con nessuna possibilità di un risultato diverso, può arrivare solamente una sconfitta che complicherebbe ulteriormente quelli che sono i piani di salvezza. Ci sarebbe un’opportunità in meno per arrivare a dama. E andrà proprio a finire in questo modo.

Come vedere Borussia Dortmund-Heidenheim in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Heidenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Contro il peggior attacco e la peggior difesa del campionato il Borussia Dortmund dovrebbe riuscire a vincere facile. Match, questo, da almeno tre reti complessive che tra le altre cose si sbloccherà nel primo tempo. Ah, le tre reti complessive potrebbero essere segnate tutte da una squadra.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Heidenheim

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Ramaj; Busch, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Pieringer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0