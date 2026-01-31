Pronostico Nottingham Forest-Crystal Palace: la magia è finita

Nottingham Forest-Crystal Palace è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Undici gare senza vittorie. Una squadra che sta “smantellando” e che perde pezzi. Ultimo Mateta, che pare possa essere ad un passo dal Milan. La favola del Crystal Palace, dopo due trofei l’anno scorso, sembra essere già finita. E il rischio di essere risucchiati, senza una svolta, nelle zone rosse della classifica, è altissimo.

Il Nottingham invece è euforico per le due vittorie consecutive arrivate nel corso della settimana. E vede da vicino l’aggancio. Sì, sono solamente tre i punti che dividono in classifica queste due squadre e i padroni di casa – che hanno fermato pure l’Arsenal tra le mura amiche – vedono da vicino la possibilità di riuscire nel colpaccio. Il momento ospite è, come detto, terribilmente brutto. Sembra ci sia la voglia di lasciare una barca che è nel pieno della tempesta. Nonostante poi, la passata estate, ci siano stati degli investimenti pure importanti nella rosa. Ma questo non è bastato a mantenere il ritmo. Sì, se nelle prima parte di annata tutto andava per il verso giusto, dopo un paio di risultati negativi lo sprofondo. E all’orizzonte non sembra esserci la via d’uscita.

Nottingham quindi, per tutto quello che vi abbiamo appena raccontato, assai favorito. L’occasione probabilmente di tirarsi in maniera definitiva fuori da una situazione di classifica complicata, è troppo ghiotta per non essere sfruttata.