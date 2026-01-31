Pronostico Napoli-Fiorentina: torna il sereno dopo la tempesta

Napoli-Fiorentina è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel giro di soli quattro giorni il Napoli ha detto addio alla Champions League e, con ogni probabilità, pure allo scudetto. Mercoledì scorso agli azzurri serviva una vittoria contro il Chelsea per proseguire l’avventura nella manifestazione continentale ma non è arrivata. Nonostante una prestazione commovente, vista l’emergenza infortuni che da settimane attanaglia la squadra di Antonio Conte, i campioni d’Italia si sono arresi 3-2 ai londinesi, che dopo aver subito la rimonta del Napoli hanno preso il sopravvento nella ripresa con la doppietta decisiva di Joao Pedro.

Il tecnico salentino però non ha voluto sentire parlare di “fallimento”, tirando in ballo i due trofei vinti (scudetto e Supercoppa) da quando è approdato nel capoluogo campano nell’estate 2024. In ogni caso, l’uscita dalla coppa dalle grandi orecchie già dopo la fase a girone unico è senza alcun dubbio un duro colpo, anche a livello economico, per un club che dopo il trionfo in campionato aveva il dovere di classificarsi tra le prime ventiquattro della competizione più prestigiosa d’Europa.

Di Lorenzo e compagni ora andranno a caccia del “salvagente” quarto posto, dal momento che l’Inter capolista è volata a +9 dopo l’ultima giornata, in cui il Napoli è naufragato 3-0 allo Stadium di Torino contro la Juventus dell’ex Spalletti. I partenopei sono stati raggiunti a quota 43 punti dalla Roma e sentono il fiato sul collo da parte degli stessi bianconeri, adesso ad una sola incollatura.

Viola, la difesa continua a fare acqua

Nelle ultime quattro giornate di campionato gli azzurri hanno battuto esclusivamente il Sassuolo e, considerando le ultime sette, gli uomini di Conte hanno collezionato soltanto un punto in più (12) rispetto al suo prossimo avversario, la Fiorentina (11), terzultima in classifica e sempre impelagata nella lotta per non retrocedere.

Per la Viola si mette di nuovo male. La sconfitta interna contro il Cagliari ha fatto scivolare di nuovo in zona rossa la squadra di Paolo Vanoli, zavorrata da una serie di preoccupanti errori difensivi nel match con i sardi.

In settimana la Fiorentina è uscita mestamente dalla Coppa Italia: i gigliati hanno resistito solo un tempo al Como per poi crollare di botto di fronte alle prime difficoltà (1-3) e dimostrare di essere ancora molto fragili dal punto di vista psicologico. Il gioco latita, i nuovi incidono poco ed i gol incassati cominciano ad essere veramente troppi. In coppa, come se non bastasse, si è fatto male Piccoli e con un Kean a mezzo servizio – l’ex Juventus in settimana si è allenato in gruppo e dovrebbe accomodarsi almeno in panchina – Vanoli pensa a Gudmundsson nel ruolo di falso nove. Sulla corsia destra si rivedrà Parisi, nuovamente arruolabile dopo l’infortunio. Stesso discorso per Mandragora e Dodò, assenti in coppa per problemi fisici. Dall’altro lato, Conte sarà costretto a chiedere gli straordinari a coloro che sono scesi in campo contro il Chelsea. Gli unici che potrebbero recuperare sono Beukema e Rrahmani.



Il pronostico

Partita sicuramente insidiosa per un Napoli con il morale sotto i piedi, decimato dagli infortuni e provato dalle fatiche di coppa. Agli azzurri però serve una reazione e la sfida con una Fiorentina alle prese con i soliti problemi ed impaurita dalla classifica rappresenta l’occasione giusta per ripartire. I campioni d’Italia in carica, del resto, al “Maradona” sono imbattuti da 21 incontri casalinghi in Serie A ed hanno vinto le ultime tre gare con la Viola, capace di tenere la porta inviolata solo in una circostanza negli 11 match di campionato con i partenopei. Proprio per questo motivo crediamo che una scelta ragionevole possa essere il Multigol Casa 2-4, da abbinare magari alla doppia chance interna.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1