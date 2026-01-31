Pronostico Monaco-Rennes: invertire la rotta

Monaco-Rennes è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante il Monaco abbia guadagnato la possibilità di giocarsi i playoff di Champions League (anche se affronterà nel derby tutto francese il PSG), i monegaschi in campionato stanno faticando tantissimo. E per accedere di nuovo alla massima competizione europea deve tornare a vincere. Per forza.

Il Rennes, che è davanti in classifica, non sta benissimo. E inoltre ha dei precedenti davvero preoccupanti contro questa squadra. In generale, ovviamente, perché nell’ultimo hanno vinto proprio i rossoneri passeggiando su un Monaco che stava attraversando un momento complicato. Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, solamente nell’ultima occasione è riuscito il colpo sul Monaco. Non crediamo sia il momento giusto, inoltre, per invertire del tutto la rotta. E invece crediamo sia il momento giusto, per i monegaschi, di riuscire a farlo.

Se andassimo a guardare solamente le qualità delle due rose, è evidente che non ci sarebbe partita più di tanto. Il Monaco rimane una squadra forte e il cammino in Champions l’ha dimostrato. Quello che è venuto fuori dal match contro la Juventus di qualche giorno fa, è stata soprattutto la tenuta difensiva di una squadra che praticamente non ha concesso nulla ai bianconeri. E su questo fattore si potrebbe cercare la vittoria contro il Rennes.

Come vedere Monaco-Rennes in diretta tv e in streaming