Pronostico Monaco-Rennes: invertire la rotta

Monaco-Rennes è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Nonostante il Monaco abbia guadagnato la possibilità di giocarsi i playoff di Champions League (anche se affronterà nel derby tutto francese il PSG), i monegaschi in campionato stanno faticando tantissimo. E per accedere di nuovo alla massima competizione europea deve tornare a vincere. Per forza.
Il Rennes, che è davanti in classifica, non sta benissimo. E inoltre ha dei precedenti davvero preoccupanti contro questa squadra. In generale, ovviamente, perché nell’ultimo hanno vinto proprio i rossoneri passeggiando su un Monaco che stava attraversando un momento complicato. Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, solamente nell’ultima occasione è riuscito il colpo sul Monaco. Non crediamo sia il momento giusto, inoltre, per invertire del tutto la rotta. E invece crediamo sia il momento giusto, per i monegaschi, di riuscire a farlo.
Se andassimo a guardare solamente le qualità delle due rose, è evidente che non ci sarebbe partita più di tanto. Il Monaco rimane una squadra forte e il cammino in Champions l’ha dimostrato. Quello che è venuto fuori dal match contro la Juventus di qualche giorno fa, è stata soprattutto la tenuta difensiva di una squadra che praticamente non ha concesso nulla ai bianconeri. E su questo fattore si potrebbe cercare la vittoria contro il Rennes.
Come vedere Monaco-Rennes in diretta tv e in streaming
Monaco-Rennes è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Monaco è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 2.75 su Lottomatica.
- Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Il pronostico
Il Monaco ha buone possibilità di vincere questa partita. E avendo bene in mente la prova difensiva contro la Juventus, magari lo potrebbe pure fare senza subire nemmeno una rete. Il NO GOL è altissimo come quota.
Le probabili formazioni di Monaco-Rennes
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Coulibaly, Kehrer, Ouattara; L. Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Fati; Biereth.
RENNES (3-5-2): Samba; Seidu, Jacquet, Brassier; Frankowski, Rongier, Cisse, Blas, Merlin; Embolo, Lepaul.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0