Pronostico Manchester United-Fulham: che non sia la volta buona?

Manchester United-Fulham è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il cambio in panchina in casa United sta portando i risultati. Clamorosi. Perché i Red Devils, dopo aver battuto due settimane fa il Manchester City, hanno rifatto il colpaccio la scorsa settimana vincendo in casa dell’Arsenal. Una settimana incredibile. E che non sia la volta buona?

Ma per cosa? Magari per mandare dal parrucchiere quel tifoso che ormai da oltre un anno ha i capelli lunghi perché la sua squadra non vince cinque partite di fila. Ora, dopo due colpi del genere, e contro un Fulham che fino al momento ha fatto un campionato più che dignitoso, crediamo che l’aver fatto quei due colpacci possa riuscire a mantenere alto il livello. Il quarto posto è da blindare, in qualche modo, vorrebbe dire prendersi una qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe clamorosa.

I bianconeri in trasferta non stanno inoltre facendo benissimo. Vengono dalla sconfitta contro il Leeds e dal pareggio sul campo del Crystal Palace. Poi sul campo del West Ham hanno vinto praticamente tutti quindi conta poco. Insomma, tutti gli indizi ci portano a dire che lo United piazzerà la terza vittoria di fila.