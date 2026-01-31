Pronostico Manchester United-Fulham: che non sia la volta buona?

Manchester United-Fulham è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Il cambio in panchina in casa United sta portando i risultati. Clamorosi. Perché i Red Devils, dopo aver battuto due settimane fa il Manchester City, hanno rifatto il colpaccio la scorsa settimana vincendo in casa dell’Arsenal. Una settimana incredibile. E che non sia la volta buona?
Ma per cosa? Magari per mandare dal parrucchiere quel tifoso che ormai da oltre un anno ha i capelli lunghi perché la sua squadra non vince cinque partite di fila. Ora, dopo due colpi del genere, e contro un Fulham che fino al momento ha fatto un campionato più che dignitoso, crediamo che l’aver fatto quei due colpacci possa riuscire a mantenere alto il livello. Il quarto posto è da blindare, in qualche modo, vorrebbe dire prendersi una qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe clamorosa.
I bianconeri in trasferta non stanno inoltre facendo benissimo. Vengono dalla sconfitta contro il Leeds e dal pareggio sul campo del Crystal Palace. Poi sul campo del West Ham hanno vinto praticamente tutti quindi conta poco. Insomma, tutti gli indizi ci portano a dire che lo United piazzerà la terza vittoria di fila.
Il pronostico
Terza vittoria di fila per il Manchester United e almeno per un’altra settimana quarto posto blindato. Gara da almeno un gol per squadra.
Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lemmens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez.