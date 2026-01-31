Pronostico Liverpool-Newcastle: hanno fatto 30

Liverpool-Newcastle è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Nella storia del Newcastle questa è la striscia, in negativo, ancora aperta: parliamo di 29 partite senza nessuna vittoria sul campo del Liverpool. Insomma, è una sentenza questo match per i bianconeri di Howe.
Entrambe sono state impegnate in Champions League nel corso della settimana ma hanno avuto partite totalmente diverse: il Liverpool ha dilagato senza problemi, il Newcastle invece è andato a prendersi un punto pesantissimo sul campo del PSG che gli ha permesso di rimanere in una buona posizione nei playoff. Anche questo aspetto è sicuramente da tenere in considerazione per il pronostico di sabato sera. Le forze mentali e fisiche che sono state messe in campo durante la settimana hanno sicuramente un valore diverso.
Sono sette, inoltre, i risultati utili di fila del Liverpool ad Anfield. Sì, la squadra di Slot sta cercando in tutti i modi di rientrare nelle zone che contano della classifica dopo un avvio davvero deludente e ci sta riuscendo. Ma non è questo sicuramente il momento di mollare la presa. E tenere questa striscia aperta contro il Newcastle è un compito che ci pare possa essere davvero agevole, anche perché nella serata di mercoledì è arrivato un buon allenamento.
Come vedere Liverpool-Newcastle in diretta tv e in streaming
La sfida Liverpool-Newcastle è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Newcastle è quotata 1.77 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Lottomatica.
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Vale più la vittoria del Liverpool che il segno GOL. Crediamo possa esserci un errore in tutto questo per quello che vi abbiamo raccontato prima. Di certo ci permettiamo di dire che i Reds partono favoriti. E alla fine festeggeranno i tre punti.
Le probabili formazioni di Liverpool-Newcastle
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Endo, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn; Trippier, Guimaraes, Tonali, Hall; Barnes, Wissa, Gordon.