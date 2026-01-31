Pronostico Liverpool-Newcastle: hanno fatto 30

Liverpool-Newcastle è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nella storia del Newcastle questa è la striscia, in negativo, ancora aperta: parliamo di 29 partite senza nessuna vittoria sul campo del Liverpool. Insomma, è una sentenza questo match per i bianconeri di Howe.

Entrambe sono state impegnate in Champions League nel corso della settimana ma hanno avuto partite totalmente diverse: il Liverpool ha dilagato senza problemi, il Newcastle invece è andato a prendersi un punto pesantissimo sul campo del PSG che gli ha permesso di rimanere in una buona posizione nei playoff. Anche questo aspetto è sicuramente da tenere in considerazione per il pronostico di sabato sera. Le forze mentali e fisiche che sono state messe in campo durante la settimana hanno sicuramente un valore diverso.

Sono sette, inoltre, i risultati utili di fila del Liverpool ad Anfield. Sì, la squadra di Slot sta cercando in tutti i modi di rientrare nelle zone che contano della classifica dopo un avvio davvero deludente e ci sta riuscendo. Ma non è questo sicuramente il momento di mollare la presa. E tenere questa striscia aperta contro il Newcastle è un compito che ci pare possa essere davvero agevole, anche perché nella serata di mercoledì è arrivato un buon allenamento.