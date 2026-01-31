Pronostico Aston Villa-Brentford: la quota è da prendere

Aston Villa-Brentford è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Da un lato c’è la squadra che meglio ha fatto in casa in questa stagione, infliggendo pure la prima sconfitta all’Arsenal dell’anno; dall’altra quella che ha fatto peggio in trasferta. Una delle peggiori a dire il vero. Insomma, non è che ci siano tanti dubbi su come possa finire questo match.

Detto questo, la truppa di Emery, è quella che ha maggiormente impressionato quest’anno: è terza in classifica, con gli stessi punti del Manchester City, ed è clamorosamente a quattro punti dalla vetta della Premier League. Quindi parliamo di un club che sogna a occhi aperti e che soprattutto ha messo diversi punti di vantaggio sulla quarta. Il posizionamento che vale la prossima Champions League in poche parole non dovrebbe essere in discussione. Ma arrivati a questo punto dell’anno, e con tutto quello che è stato fatto fino al momento, crediamo che c’è una grossa acquolina in bocca.

Nel titolo vi parliamo della quota: sì, che secondo i bookmaker vale due volte la posta in gioco. Parliamo di numeri altissimi per quelle che sono le statistiche che vi abbiamo raccontato. E onestamente non vediamo come il Brentford possa riuscire nell’impresa clamorosa.