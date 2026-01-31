Pronostico Aston Villa-Brentford: la quota è da prendere

Aston Villa-Brentford è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Da un lato c’è la squadra che meglio ha fatto in casa in questa stagione, infliggendo pure la prima sconfitta all’Arsenal dell’anno; dall’altra quella che ha fatto peggio in trasferta. Una delle peggiori a dire il vero. Insomma, non è che ci siano tanti dubbi su come possa finire questo match.
Detto questo, la truppa di Emery, è quella che ha maggiormente impressionato quest’anno: è terza in classifica, con gli stessi punti del Manchester City, ed è clamorosamente a quattro punti dalla vetta della Premier League. Quindi parliamo di un club che sogna a occhi aperti e che soprattutto ha messo diversi punti di vantaggio sulla quarta. Il posizionamento che vale la prossima Champions League in poche parole non dovrebbe essere in discussione. Ma arrivati a questo punto dell’anno, e con tutto quello che è stato fatto fino al momento, crediamo che c’è una grossa acquolina in bocca.
Nel titolo vi parliamo della quota: sì, che secondo i bookmaker vale due volte la posta in gioco. Parliamo di numeri altissimi per quelle che sono le statistiche che vi abbiamo raccontato. E onestamente non vediamo come il Brentford possa riuscire nell’impresa clamorosa.
Il pronostico
Una quota altissima che deve essere per forza di cose sfruttata. Aston Villa di nuovo vincente che sogna di rimanere agganciato a quelle di testa e che hanno un valore diverso. E per almeno un’alta settimana ci riuscirà.
Le probabili formazioni di Aston Villa-Brentford
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Lindelof, Mings, Digne; Onana, Hemmings; Sancho, Elliot, Buendia; Watkins.
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Jensen, Damsgaard, Schade; Thiago.