Pronostico Brighton-Everton: testa libera e certezze

Brighton-Everton è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Nonostante si trovi a metà classifica, quindi con nessuna ambizione europea, il Brighton ha un cammino in casa praticamente immacolato. Parliamo di una squadra che nel corso di questa stagione ha perso solamente una volta davanti al proprio pubblico e che, in generale, nel 2025, ha collezionato solamente due sconfitte dentro le proprie mura. Una trasformazione incredibile.
L’Everton ha tre punti di vantaggio in classifica. Complicato, viste le squadre che ci sono in mezzo e visti i punti di distacco dalla zona Europa (cinque) rientrare in quelle che possono sognare un posto importante alla fine dell’anno. Insomma, parliamo di due club comunque tranquilli, che ormai hanno raggiunto la tranquillità della salvezza, e che non rischieranno davvero nulla da qui alla fine dell’annata. Libere di testa, in poche parole, e quando succede questo – nonostante nessuno quando scenda in campo voglia perdere – potrebbe succedere di tutto. Quello che succederà, comunque, è una cosa.
Senza pensieri uno cerca di divertirsi. E, il divertimento nel calcio vuole dire riuscire a dare spettacolo anche al pubblico. Ecco perché ci aspettiamo un match da almeno una rete per squadra. E siccome il Brighton realmente si trasforma quando gioca in casa, crediamo che difficilmente perderà questa partita. L’ennesimo risultato positivo. Così, come un risultato positivo, potrebbe arrivare pure per la formazione ospite.
Come vedere Brighton-Everton in diretta tv e in streaming
La sfida Brighton-Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La quota del GOL è altissima. E per quanto vi abbiamo raccontato prima non ci possiamo tirare indietro. Quindi, pareggio (se volete rischiare) dentro un match da almeno una rete per squadra.
Le probabili formazioni di Brighton-Everton
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Ayari, Gross; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Barry.