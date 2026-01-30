Pronostico Amburgo-Bayern Monaco: riprende subito la corsa al titolo

Amburgo-Bayern Monaco è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il passo falso della scorsa settimana in casa contro l’Augusta è già un ricordo per il Bayern Monaco. Sì, per chi non lo sapesse – ma pensiamo siano in pochi – la squadra di Kompany ha perso la prima partita in campionato. Qualcosa che non era ovviamente pronosticabile. Ma lo abbiamo visto in Champions League, in casa del PSV, che è stato solamente un errore che nel corso di un’intera stagione ci può assolutamente stare.

Detto questo, il compito in casa dell’Amburgo, è quello di riprendere la marcia verso la vittoria del campionato. E magari vincerle tutte fin quando non tornerà la massima competizione europea per dare un ulteriore strappo alla Bundesliga che, oggettivamente, non è mai stata davvero in discussione quest’anno. Un Bayern che non avrà nessuna pietà di una squadra che non vince da sette dicembre e che viene da due pareggi di fila. E, la classifica, è lo specchio di questa situazione: tre punti di vantaggio per l’Amburgo sulla zona rossa. Ma non è questa di certo la settimana nella quale cercare di fare qualcosa. Tanto contro il Bayern perdono quasi tutti, c’è poco da dire.

Ovvio, nessuno parte battuto nel calcio ed è bello anche così, ma in alcuni casi ci sono delle eccezioni che confermano la regola e noi ci sentiamo di dire che questa è proprio una. Insomma, in poche parole, riprende la marcia, senza nessuna discussione nel merito.

Il pronostico

Sul fatto che il Bayern vincerà questa partita da almeno tre reti complessive non abbiamo dubbi. Dietro, però, qualcosa i bavaresi concedono. Quindi occhio alla possibilità del GOL.

Le probabili formazioni di Amburgo-Bayern Monaco

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Konigsdorffer, Downs.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Bischof, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4