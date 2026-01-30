Pronostico Amburgo-Bayern Monaco: riprende subito la corsa al titolo

Amburgo-Bayern Monaco è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il passo falso della scorsa settimana in casa contro l’Augusta è già un ricordo per il Bayern Monaco. Sì, per chi non lo sapesse – ma pensiamo siano in pochi – la squadra di Kompany ha perso la prima partita in campionato. Qualcosa che non era ovviamente pronosticabile. Ma lo abbiamo visto in Champions League, in casa del PSV, che è stato solamente un errore che nel corso di un’intera stagione ci può assolutamente stare.
Detto questo, il compito in casa dell’Amburgo, è quello di riprendere la marcia verso la vittoria del campionato. E magari vincerle tutte fin quando non tornerà la massima competizione europea per dare un ulteriore strappo alla Bundesliga che, oggettivamente, non è mai stata davvero in discussione quest’anno. Un Bayern che non avrà nessuna pietà di una squadra che non vince da sette dicembre e che viene da due pareggi di fila. E, la classifica, è lo specchio di questa situazione: tre punti di vantaggio per l’Amburgo sulla zona rossa. Ma non è questa di certo la settimana nella quale cercare di fare qualcosa. Tanto contro il Bayern perdono quasi tutti, c’è poco da dire.
Ovvio, nessuno parte battuto nel calcio ed è bello anche così, ma in alcuni casi ci sono delle eccezioni che confermano la regola e noi ci sentiamo di dire che questa è proprio una. Insomma, in poche parole, riprende la marcia, senza nessuna discussione nel merito.
Come vedere Amburgo-Bayern Monaco in diretta tv e streaming
La sfida Amburgo-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.25 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Sul fatto che il Bayern vincerà questa partita da almeno tre reti complessive non abbiamo dubbi. Dietro, però, qualcosa i bavaresi concedono. Quindi occhio alla possibilità del GOL.
Le probabili formazioni di Amburgo-Bayern Monaco
AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Torunarigha; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Konigsdorffer, Downs.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Bischof, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane.