Pronostico Lens-Le Havre: tredicesima volta in stagione

Lens-Le Havre è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Doveva succedere prima o poi ed è successo la scorsa settimana. Il Lens, perdendo a Marsiglia, ha perso anche la testa della classifica della Ligue 1. Ma almeno per una notte, visto che nell’anticipo di venerdì sera troverà il Le Havre in casa, ha ottime possibilità di tornare da sola davanti al Psg.
Il tre a uno rimediato contro De Zerbi ha interrotto per i padroni di casa una striscia di dieci vittorie di fila. E lo sappiamo che il Lens non è una squadra costruita per vincerle tutte e che si ritrova pure casualmente, oseremmo dire, a questo punto della stagione con tutti questi punti. Ma ormai che si è in ballo si balla, ovviamente, anche perché c’è da difendere, pensando a cose decisamente più concrete, il posto per la prossima Champions League che vorrebbe dire già sicuramente tanto. Il Le Havre, dal proprio canto, sta cercando in tutti i modi di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica: sono tre risultati utili di fila – gli ultimi due sono pareggi – che hanno permesso almeno per una settimana di uscire fuori dalla zona rossa. Ma contro il Lens, che parte con il dente avvelenato e su questo non ci possono essere dubbi, sarà davvero complicato riuscire a fare punti.
Se la sbloccano, poi, i padroni di casa vincono sempre. Quando sono passati in vantaggio per primi in questa stagione, poi hanno portato l’intera posta: è successo dodici volte, e potrebbe succedere anche la tredicesima.
Come vedere Lens-Le Havre in diretta tv e in streaming
Lens-Le Havre è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lens è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su Lottomatica.
- Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Il pronostico
Vittoria del Lens, che in attesa dell’impegno del PSG tornerà in vetta alla classifica della Ligue 1. La sbloccheranno i padroni di casa che poi, come sempre successo in questa annata, la porteranno dalla propria parte.
Le probabili formazioni di Lens-Le Havre
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Abdulhamid; Aguilar, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thuavin, Said; Edouard.
LE HAVRE (3-4-1-2): Mpasi-Nzau; Sangante, Seko, Ndiaye; Nego, Ebonog, Gourna-Douath, Boufal; Mambimbi; Samatta, Soumare.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1