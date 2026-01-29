Pronostico Colonia-Wolfsburg: finisce sempre così

Colonia-Wolfsburg è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

E’ molto corta la classifica in Germania. Colonia e Wolfsburg, che hanno rispettivamente venti e diciannove punti, non sono distanti dal Mainz, terz’ultimo e che quindi andrebbe allo spareggio per rimanere nella massima serie, che è fermo a quindici. Parliamo quindi di due squadre che hanno necessità di muovere la propria posizione.

Ma non vivono nessuna delle due uno dei migliori momenti: entrambe, infatti, arrivano a questo match che apre il ventesimo turno di campionato dopo due sconfitte pesantissime. In trasferta, è vero, quindi un po’ più complicato riuscire a fare punti, ma pur sempre sconfitte. C’è un dato che accomuna questi due club, tenendo l’occhio bilanciato nelle ultime cinque partite disputate: il fatto che entrambe abbiano trovato la via delle rete e che hanno preso almeno un gol. Finisce sempre GOL, e per il Colonia anche OVER 2,5. Una costante, che, andando ad analizzare in quelli che sono proprio gli scontri diretti, continua. In quattro delle ultime cinque incroci, entrambe hanno trovato la via della rete e sempre, la partita, ha regalato almeno due reti complessive. Diciamo quindi che lo spettacolo evidentemente non dovrebbe mancare.

E se due squadre hanno bisogno di punti come potrebbe finire questa partita? Evidente che ci sia un solo risultato, azzardato forse, ma sicuramente quello che realmente potrebbe venire fuori. Ma ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Colonia-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La sfida Colonia-Wolfsburg è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.55 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La gara sarà sicuramente da almeno un gol per squadra e, anche, da almeno tre reti complessive come successo quasi sempre nei confronti. E poi la X ci sembra la soluzione migliore.

Le probabili formazioni di Colonia-Wolfsburg

COLONIA (3-4-3): Schwabe; Sebulonsen, Martel, Van den Berg; Maina, Kaminski, Krauss, Castro-Montes; Bulter, Ache, El Mala.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Wimmer, Eriksen, Amoura; Pejcinovic

POSSIBILE RISULTATO: 2-2