Pronostico Borussia Dortmund-Inter, cercasi vittoria disperatamente: ma potrebbe non bastare

Borussia Dortmund-Inter è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Inter quattordicesima a quota 12 punti, Borussia Dortmund sedicesimo – appena due gradini più in giù – a quota 11. Per entrambe le speranze di far parte delle magnifiche otto che riusciranno a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza dover giocare gli spareggi sono irrisorie. Nessuna delle due, infatti, è padrona del proprio destino nella corsa all’ottavo posto: i nerazzurri hanno qualche chance in più e con una vittoria al Signal Iduna Park potrebbero anche centrare l’obiettivo ma non dipenderà solo da loro.

Alla squadra di Cristian Chivu, oltre ai tre punti (tassativi), serve che si verifichino altri risultati. Difficile, molto difficile, insomma. Ed il rammarico è tanto se si pensa che l’Inter ha trascorso l’intera prima parte della League Phase tra le prime posizioni: a novembre, per intenderci, la qualificazione diretta sembrava scontata.

Rischiano di essere fatali, per l’Inter, le tre sconfitte consecutive con Atletico Madrid, Liverpool ed Arsenal: non appena il livello degli avversari si è alzato, i vicecampioni d’Europa hanno mostrato dei limiti, come del resto è avvenuto in campionato negli scontri diretti più importanti. Con le “piccole”, che si tratti di Europa o di Italia, invece Lautaro e compagni sono spietati: venerdì scorso hanno preso a pallate il Pisa con un devastante 6-2 nonostante fossero finiti sotto di due gol nel primo tempo, vittoria che gli ha permesso non solo di mantenere la vetta della classifica di Serie A ma anche di volare a +5 sul Milan secondo, in sostanza l’unica squadra che al momento impedisce ai nerazzurri di mettere le mani sullo scudetto, tenendo il campionato aperto.

Anche i gialloneri brillano in campionato

Il Borussia Dortmund invece in Bundesliga deve accontentarsi delle “briciole” che lascia il Bayern Monaco. I bavaresi hanno 8 punti in più e, malgrado qualche passo falso sporadico come quello dello scorso weekend, danno l’impressione di avere già il titolo in tasca.

I gialloneri sono gli unici che, in teoria, possono provare a riaprire tutto: sabato, nel frattempo, è arrivato il terzo successo di fila nella capitale tedesca contro l’Union Berlino, abbattuto 3-0 a domicilio. Così facendo il Borussia ha dimenticato in fretta la sconfitta patita in Champions League con il Tottenham, che ha di fatto spezzato il sogno degli uomini di Niko Kovac di qualificarsi tra le prime otto. In ogni caso, anche il Dortmund, così come l’Inter, ha bisogno di vincere per chiudere in una posizione più alta possibile e fare in modo di giocare il ritorno dello spareggio davanti al proprio pubblico, un “piccolo” vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo.

Kovac in attacco si affida a Guirassy, che sarà supportato da Beier e dal velocissimo Adeyemi, uno dei pericoli principali per l’Inter. In due salteranno certamente la sfida con i nerazzurri: l’infortunato Sabitzer e lo squalificato Svensson. Dall’altro lato, si preparano a tornare dal 1′ sia Barella che Thuram, mentre sulla corsia destra toccherà a Carlos Augusto. Niente da fare per i due infortunati di lungo corso Dumfries e Calhanoglu.

Come vedere Borussia Dortmund-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Borussia Dortmund e Inter è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

Il pronostico

Per un’Inter che in Champions League ha sollevato il piede dall’acceleratore un’impresa complicata, inutile girarci intorno. Nerazzurri leggermente avanti nelle quote ma sarà davvero difficile espugnare un campo sempre ostico (e rovente a livello di tifo) come il Signal Iduna Park, in cui peraltro il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe nella coppa dalle grandi orecchie. Si profila una gara equilibrata e soprattutto con tanti gol: nelle tre occasioni in cui i gialloneri hanno ospitato l’Inter nelle coppe europee si è registrata una media di oltre 4 reti. Il nostro consiglio, dunque, è di puntare sull’accoppiata “Gol + Over 2.5”.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Adeyemi; Guirassy.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2