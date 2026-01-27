Pronostico Manchester City-Galatasaray: Guardiola stavolta non sbaglia

Manchester City-Galatasaray è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Ha ancora speranze il Manchester City di entrare tra le prime otto di questa Champions ed evitarsi un turno. Ad una sola condizione, però: intanto vincere in casa contro il Galatasaray – anch’esso bisogno di un risultato utile – e sperare che da qualche campo arrivi una notizia positiva, altrimenti i playoff sono assicurati.
A casa del Bodo Guardiola ci ha rimesso le penne mettendo in evidenza quanto è complicato andare a giocare su un campo così difficile. Una sconfitta pesantissima che ha rimesso tutto in discussione. Ma c’è un aiuto, questa volta. Ed è relativo al cammino esterno del Galatasaray: i turchi solamente una volta nelle ultime 12 partite giocate in trasferta in Europa hanno vinto. Una situazione che lascia ben poche speranze ai giallorossi in questo match. E poi, nelle occasioni che contano – o almeno così è sempre stato da quando c’è Guardiola sulla panchina del City – gli inglesi, che come al solito verranno trascinati da Haaland, hanno sempre risposto alla grande. E infine c’è pure da mettere in soffitta quella brutta sconfitta della scorsa settimana. I giocatori hanno già chiesto scusa, in pubblico, ma solamente in un modo si dimenticano le cose brutte.
Come vedere Manchester City-Galatasaray in diretta tv e in streaming
La sfida Manchester City-Galatasaray è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Il City deve vincere e lo farà. E poi lo potrebbe anche fare – la differenza alla fine si potrebbe rivelare decisiva – segnando un po’ di gol che non gustano mai. Ci aspettiamo, quindi, almeno un match da tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Manchester City-Galatasaray
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, O’Reilly; Nico González; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.
GALATASARAY (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Eren Elmalı, Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai; Torreira, Lemina; Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz; Osimhen.