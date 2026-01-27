Pronostico Manchester City-Galatasaray: Guardiola stavolta non sbaglia

Manchester City-Galatasaray è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha ancora speranze il Manchester City di entrare tra le prime otto di questa Champions ed evitarsi un turno. Ad una sola condizione, però: intanto vincere in casa contro il Galatasaray – anch’esso bisogno di un risultato utile – e sperare che da qualche campo arrivi una notizia positiva, altrimenti i playoff sono assicurati.

A casa del Bodo Guardiola ci ha rimesso le penne mettendo in evidenza quanto è complicato andare a giocare su un campo così difficile. Una sconfitta pesantissima che ha rimesso tutto in discussione. Ma c’è un aiuto, questa volta. Ed è relativo al cammino esterno del Galatasaray: i turchi solamente una volta nelle ultime 12 partite giocate in trasferta in Europa hanno vinto. Una situazione che lascia ben poche speranze ai giallorossi in questo match. E poi, nelle occasioni che contano – o almeno così è sempre stato da quando c’è Guardiola sulla panchina del City – gli inglesi, che come al solito verranno trascinati da Haaland, hanno sempre risposto alla grande. E infine c’è pure da mettere in soffitta quella brutta sconfitta della scorsa settimana. I giocatori hanno già chiesto scusa, in pubblico, ma solamente in un modo si dimenticano le cose brutte.

Come vedere Manchester City-Galatasaray in diretta tv e in streaming