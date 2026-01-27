Pronostico Liverpool-Qarabag: non ci sono sconti

Liverpool-Qarabag è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Quarto in classifica con quindici punti, il Liverpool è quasi sicuro di chiudere tra le prime otto anche se, c’è da dirlo, la classifica è cortissima. Ed è per questo che Slot, contro un Qarabag che è in corsa per un posto nei playoff invece, non ha intenzione di fare sconti. Anche perché si potrebbe anche migliorare, con tre punti, l’attuale situazione di graduatoria.
La vittoria sul campo del Marsiglia, senza particolari problemi, ci ha rimandato indietro un Liverpool diverso da quello visto all’inizio dell’anno, quello che faticava da morire. E, prima della sconfitta interna contro il Psv, inaspettata, erano sedici le partite consecutive che i Reds avevano vinto in casa nella massima competizione europea. Diciamo che il computo è pronto a riprendere. Il Qarabag dal proprio canto deve sperare negli altri campi, anche perché non ha vinto le ultime otto sfide contro formazioni inglesi nelle manifestazioni Uefa. E, nelle ultime quattro trasferte inoltre, ha sempre perso. In poche parole, anche in questo caso, non ci sarà partita.
Come vedere Liverpool-Qarabag in diretta tv e in streaming
La sfida Liverpool-Qarabag è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Liverpool è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 2.20 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Per dare un senso alla quota, la vittoria del Liverpool arriverà sicuramente dentro un match da almeno tre reti complessive. E occhio perché davanti il Qarabag ha Duran che vive un ottimo momento di forma. Ci potrebbe scappare anche la rete ospite.
Le probabili formazioni di Liverpool-Qarabag
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker; Frimpong, Endo, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.