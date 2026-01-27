Pronostico Eintracht Francoforte-Tottenham: le motivazioni fanno tutto

Eintracht Francoforte-Tottenham è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre degli ultimi sei precedenti li ha vinti il Tottenham. E, la squadra inglese, si appresta a piazzare la quarta affermazione per un motivo semplice: le motivazioni.

Una squadra, quella di casa, è già eliminata. Un cammino assai brutto quello dei tedeschi. Gli inglesi invece, che stano faticando tantissimo in Premier League, sono clamorosamente al quinto posto in classifica e con ottime possibilità di chiudere dentro le prime otto. Basta vincere e non pensare alle altre. E le qualità, oltre che le possibilità, ci sono davvero tutto. C’è un altro motivo: i tedeschi proprio con l’Europa quest’anno non ci sanno proprio fare, perché parliamo di una squadra che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove uscite in Uefa. Quando il livello si alza leggermente la situazione rimane ancorata. Un altro dato, anche se non servirebbe, è il fatto che il Tottenham contro formazioni tedesche è imbattuto nelle ultime sei partite. Occhio, infine, anche a Kolo Muani, un ex, un grande ex. E di solito il gol, questi uomini, lo fanno sempre.

Come vedere Eintracht Francoforte-Tottenham in diretta tv e in streaming