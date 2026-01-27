Pronostico Bayer Leverkusen-Villarreal: c’è sempre una prima volta

Bayer Leverkusen-Villarreal è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è sempre una prima volta, soprattutto in questo momento. Il Villarreal, nelle quattro partite giocate nella storia contro il Leverkusen in competizioni Uefa, non ha mai perso. Ma essendo fuori da tutto, e facendo un turnover esagerato, gli spagnoli stavolta il primo match lo perderanno.

Anche perché i tedeschi devono difendere il ventesimo posto, quello che almeno dà la possibilità di fare i playoff. E tre punti, in questa partita, potrebbero pure portare alla fine della fiera ad una posizione di classifica oggettivamente diversa. Migliore. Per avere un sorteggio forse più agevole. Insomma, non ci pare possano esserci chissà quali dubbi su questa partita che ci pare abbastanza indirizzata. Non solo le motivazioni, totalmente differenti, ma anche una classifica che totalmente diversa e che in 90minuti, almeno per i padroni di casa, potrebbe solamente cambiare in meglio.

Ma il Villarreal segna? Nelle ultime quattro trasferte in Champions il sottomarino giallo non lo ha mai fatto. Ma vedendo quelli che comunque sono i problemi difensivi dei tedeschi, magari questa soddisfazione se la potrebbero togliere.

Come vedere Bayer Leverkusen-Villarreal in diretta tv e in streaming