Pronostico Bayer Leverkusen-Villarreal: c’è sempre una prima volta

Bayer Leverkusen-Villarreal è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
C’è sempre una prima volta, soprattutto in questo momento. Il Villarreal, nelle quattro partite giocate nella storia contro il Leverkusen in competizioni Uefa, non ha mai perso. Ma essendo fuori da tutto, e facendo un turnover esagerato, gli spagnoli stavolta il primo match lo perderanno.
Anche perché i tedeschi devono difendere il ventesimo posto, quello che almeno dà la possibilità di fare i playoff. E tre punti, in questa partita, potrebbero pure portare alla fine della fiera ad una posizione di classifica oggettivamente diversa. Migliore. Per avere un sorteggio forse più agevole. Insomma, non ci pare possano esserci chissà quali dubbi su questa partita che ci pare abbastanza indirizzata. Non solo le motivazioni, totalmente differenti, ma anche una classifica che totalmente diversa e che in 90minuti, almeno per i padroni di casa, potrebbe solamente cambiare in meglio.
Ma il Villarreal segna? Nelle ultime quattro trasferte in Champions il sottomarino giallo non lo ha mai fatto. Ma vedendo quelli che comunque sono i problemi difensivi dei tedeschi, magari questa soddisfazione se la potrebbero togliere.
Come vedere Bayer Leverkusen-Villarreal in diretta tv e in streaming
La sfida Bayer Leverkusen-Villarreal è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Leverkusen è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Ci pare davvero scontata la vittoria del Leverkusen. Quindi sì, l’1 è affidabile e ha una buona quota. Ci sta, eccome.
Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Villarreal
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez, Fernández, García, Grimaldo; Poku, Tillman; Schick.
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Comesaña, Partey, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze Pérez.