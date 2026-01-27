Pronostici League One 27 gennaio: fattore campo ancora rispettato

League One, nel turno infrasettimanale Cardiff e Lincoln hanno l’opportunità di allungare sulle inseguitrici nei due match casalinghi con Barnsley e Bradford.

Il Cardiff è sulla strada giusta per l’immediato ritorno in Championship dopo la retrocessione dello scorso anno. Nonostante il terzo pareggio nelle ultime cinque giornate – sabato scorso ha pareggiato 1-1 con lo Stockport County – il club gallese, imbattuto da sette partite, vanta 10 punti sulle terze. Un divario indubbiamente molto ampio: solo una seconda parte di stagione disastrosa impedirebbe alla squadra di Brian Barry-Murphy di raggiungere l’obiettivo promozione.

In questo turno infrasettimanale il Cardiff conta di tornare immediatamente a vincere. In casa i Bluebirds hanno toppato solo tre gare su 14 ed in caso di vittoria contro lo Stockport sarebbero diventati 9 i successi casalinghi consecutivi.

Il Barnsley, diciassettesimo e con soli tre punti di vantaggio sulla quartultima – dunque attualmente a rischio retrocessione, sebbene debba recuperare tre partite – è avvisato. I Tykes vengono dal 2-2 nella trasferta di Reading e nelle ultime quattro uscite hanno sempre trovato la via del gol. Fuori casa, tuttavia, gli uomini di Conor Hourihane stentano: i tre punti mancano da novembre ed i numeri lontano dal South Yorkshire non ci permettono di ipotizzare un colpaccio in casa della capolista, che con ogni probabilità farà valere la legge del Cardiff City Stadium in una sfida in cui emozioni e gol non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Chi sogna di andare in Championship a braccetto con il Cardiff è il Lincoln City, secondo in classifica a -4 dai gallesi ma con 6 punti di vantaggio sul Bolton, al momento la minaccia principale per la seconda piazza (l’unica insieme alla prima che consente di essere promossi senza disputare i playoff).

Come il Cardiff, anche il Lincoln non conosce sconfitta da diverse settimane. La striscia positiva è addirittura più lunga, visto che per rintracciare l’ultimo capitombolo degli Imps bisogna andare dietro fino a a novembre. Non incute troppo timore, quindi, lo scontro diretto con il Bradford, squadra che ha gli stessi punti del Bolton, 46, pur giocando due partite in meno rispetto ai Trotters. I Bantams, infatti, hanno incassato tre sconfitte nelle quattro partite disputate nel 2026. E sabato scorso, perdendo 1-0 ad Huddersfield, hanno dimostrato di non essere affatto guariti. Poche chance per loro in casa di un Lincoln che ha perso solo una volta in casa in questo campionato.

Favorito per i tre punti anche il Plymouth, che grazie alle tre vittorie di fila con Burton Albion, Peterborough United e Luton (nessuna rete subita e tre clean sheet di fila) si è allontanato dalle zona pericolose della classifica. Si profila un match frizzante con il Mansfield, altra squadra che sta vivendo un buon momento di forma e che nel Devon quasi certamente si giocherà le sue carte.

Equilibrio pure nello scontro salvezza tra Rotherham e Northampton, rispettivamente penultimo e quartultimo. Entrambe hanno bisogno di punti, soprattutto i padroni di casa, più attardati rispetto agli ospiti: un pareggio potrebbe dunque non bastare ad un Rotherham che continua ad incassare tantissimi gol. Sembra essere quasi spacciato, infine, il Port Vale, ultimo a -12 dalla salvezza: le due batoste consecutive con Mansfield ed Exeter sono state una mazzata tremenda ed il Wimbledon, ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere, tenterà di approfittarne in un match ad altissima tensione.

League One: possibili vincenti

Plymouth o pareggio (in Plymouth-Mansfield)

Lincoln City (in Lincoln City-Bradford)

La partita da almeno tre gol complessivi

Cardiff-Barnsley

League One: la partita da almeno un gol per squadra

Cardiff-Barnsley

Rotherham-Northampton

La partita da meno di tre gol complessivi

Port Vale-Wimbledon

Comparazione quote

La vittoria del Lincoln è quotata a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.98 su Sportbet. Il segno “Gol” in Cardiff-Barnsley è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet.

