I pronostici di mercoledì 28 gennaio: ultima giornata Champions League

I pronostici di mercoledì 28 gennaio, ci sono le diciotto partite dell’ultima giornata della League Phase di Champions League
Grande serata di Champions League in arrivo con tutte le partite dell’ultima giornata della League Phase che si giocheranno in contemporanea a partire dalle 21:00. Per il momento i verdetti ufficiali sono questi:
Qualificate agli ottavi di finale: Arsenal e Bayern Monaco.
Qualificate agli ottavi di finale o agli spareggi della fase a eliminazione diretta: Atalanta, Atlético Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP e Tottenham.
Eliminate: Eintracht Francoforte, Kairat Almaty, Slavia Praga e Villarreal.
A partire dalle squadre eliminate si possono individuare i primi pronostici, con le squadra avversarie invece ancora in corsa per la qualificazione che dovrebbero centrare la vittoria: si tratta di Tottenham, Pafos e Bayer Leverkusen.
I pronostici sulle altre partite
Numerosi potrebbero essere gli OVER, con diverse partite in cui l’obiettivo sarà segnare tanto per migliorare la differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Pafos-Slavia Praga, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00)
- BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-Villarreal, Champions League, ore 21:00)
- BARCELLONA (in Barcellona-Copenaghen, Champions League, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Barcellona-Copenaghen, Champions League, ore 21:00
- Liverpool-Qarabag, Champions League, ore 21:00
- Manchester City-Galatasaray, Champions League, ore 21:00
- PSV-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Borussia Dortmund-Inter, Champions League, ore 21:00
- Club Bruges-Marsiglia, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 6.01 GOLDBET ; 7.02 SPORTBET; 6.01 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Eintracht Francoforte-Tottenham, Champions League, ore 21:00