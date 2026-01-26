Pronostico Verona-Udinese: una notte che vale ossigeno

Verona-Udinese è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Verona si è appena privato del suo giocatore più talentuoso, il brasiliano Giovane, per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’ormai ex attaccante gialloblù in questo fine settimana si è accasato ufficialmente al Napoli: per Paolo Zanetti, tecnico del club scaligero, rappresenta inevitabilmente una grossa perdita, dal momento che si trattava di uno dei pochi elementi in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa. Le speranze salvezza, com’è normale che sia, si assottigliano: il Verona peraltro non vince da più di un mese e dal successo con la Fiorentina ha raccolto a malapena 2 punti, entrambi ottenuti in trasferta tra Napoli e Cremona.

Nell’ultimo turno lo zero a zero con la Cremonese, gara tra due squadre in difficoltà che hanno preferito non rischiare e accontentarsi di un punticino per muovere le rispettive classifiche. L’obiettivo, adesso, è sfatare il tabù Bentegodi per provare a staccarsi dall’ultimo posto: in casa il Verona ha vinto solo una partita e da ottobre in poi il successo per 3-1 sull’Atalanta è l’unico risultato positivo tra le mura amiche.

I friulani galleggiano a metà classifica

Zanetti e i suoi tenteranno di scongiurare un altro ko casalingo nel posticipo con l’Udinese, con cui i gialloblù sono imbattuti negli ultimi sei precedenti (due vittorie e quattro pareggi). I friulani occupano una posizione di classifica più tranquilla – hanno 26 punti, stesso tabellino di marcia dello scorso campionato – e corrono il rischio di rilassarsi eccessivamente. I risultati, infatti, sono ondivaghi: dopo la vittoria con il Napoli a dicembre, hanno battuto soltanto il Torino, unico successo da quando è iniziato il nuovo anno. Una settimana fa la sconfitta per 1-0 contro l’Inter, passata al Bluenergy Stadium grazie a un gol di Lautaro Martinez: nella ripresa i bianconeri hanno provato a reagire ma sono stati inconsistenti dal punto di vista offensivo.

Senza l’infortunato Zaniolo, Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, dovrebbe confermare Atta nel ruolo di trequartista alle spalle di Davis. A centrocampo Miller prenderà il posto di Piotrowski, non al meglio. Dall’altro lato, Zanetti in attacco si affida alla coppia formata da Sarr e Orban. Tanti gli assenti, da Valentini a Belghali, passando per Al-Musrati, Suslov, Frese e Bella-Kotchap.

Come vedere Verona-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Udinese è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 1-3” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Verona dovrebbe riuscire ad evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta casalinga consecutiva. Un altro ko affosserebbe ancora di più gli scaligeri, obbligati a fare punti contro un’Udinese che non sta brillando ed è priva del suo miglior giocatore, Zaniolo. I padroni di casa con ogni probabilità troveranno la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Verona-Udinese

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis.

Verona-Udinese: chi vince? Verona

Pareggio

Udinese View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1