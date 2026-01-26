Pronostico Everton-Leeds: un solo ko dopo la rivoluzione tattica

Everton-Leeds è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Decimo in classifica a quota 32 punti, l’Everton è in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee. La Premier League, come lo scorso anno, potrebbe qualificare cinque (o addirittura sei) squadre alla Champions League, motivo per cui anche arrivando dal settimo posto in giù qualcuna “rischia” comunque di ritrovarsi in Europa. Per il club di Liverpool sarebbe indiscutibilmente un grande traguardo, che i tifosi dei Toffees sognano ormai da diversi anni.

La squadra di David Moyes è reduce da una vittoria insperata in casa dell’Aston Villa, terza forza del campionato e prima di domenica scorsa battuta solo una volta al Villa Park (11 successi casalinghi di fila). A decidere il match è stato un gol di Barry ad inizio ripresa: l’Everton, pur giocando di rimessa e rischiando più volte di passare in svantaggio, è riuscito a colpire la difesa dei Villans capitalizzando una delle poche occasioni. Nella trasferta di Birmingham, tuttavia, Moyes ha perso il giocatore più talentuoso, l’ex City Grealish: un infortunio lo costringerà a restare lontano dai campi da gioco per diversi mesi. Fortunatamente l’allenatore scozzese ha ritrovato il centrocampista senegalese Ndiaye, fresco di trionfo in Coppa d’Africa con la sua nazionale. Senza Grealish, è abbastanza logico aspettarsi che scenda in campo dal 1′ nella posticipo con il Leeds.

I Whites potrebbero rivelarsi una bella gatta da pelare: da quando il tecnico Daniel Farke è passato alla difesa a tre sono arrivati 9 risultati utili in dieci partite, con l’unica sconfitta subita a Newcastle dopo un rocambolesco 4-3. Sabato scorso il Leeds ha battuto 1-0 il Fulham tenendo pure la porta inviolata: vittoria molto importante in ottica salvezza, visto che ha permesso ad Andersen e compagni di rimanere a debita distanza dalla zona retrocessione. La terzultima però non è lontanissima: per raggiungere l’obiettivo stagionale – la permanenza in massima serie – bisognerà sudare ancora.

Il pronostico

Il Leeds è diventato un avversario ostico da affrontare, anche per squadre più quotate. I Whites potrebbero creare qualche problema anche ai Toffees, che in casa sembrano essere paradossalmente meno efficaci rispetto a quando giocano in trasferta. Ci aspettiamo un match equilibrato, in cui entrambe andranno a segno almeno una volta.

Le probabili formazioni di Everton-Leeds

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Rohl; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Barry.

LEEDS (3-5-2): Darlow; Justin, Struijk, Rodon; Bogle, Stach, Aaronson, Ampadu, Gudmundsson; Nmecha, Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1