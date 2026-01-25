Pronostico Lille-Strasburgo: finalmente un raggio di sole

Lille-Strasburgo è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quattro sconfitte di fila. Una classifica che si è pericolosamente accorciata. No, non è sicuramente il momento migliore del Lille. Che però rimane lì nelle zone che contano della graduatoria della Ligue 1 e che sogna pure di trovare la prima affermazione di questo 2026. Lo Strasburgo, che sta bene, cercherà di mettere il bastone tra le ruote.

Non ha mai perso il Lille, nelle ultime 8 partite casalinghe, contro lo Straburgo. E questo qualcosa vorrà pur dire. L’occasione per risalire la china e mettersi alle spalle il tremendo inizio di stagione arriva contro una squadra che evidentemente fa fatica a giocare su questo campo. Una sfida questa che si potrebbe anche sbloccare nella seconda parte di gara, tenendo conto di quelli che sono i numeri del Lille nei primi tempi: parliamo di una squadra che ha segnato 41 dei 58 gol totali in questa stagione proprio nella seconda parte di gara. Anche se, dall’altro lato, solamente una volta nelle ultime dieci uscito lo Strasburgo ha chiuso zero a zero il primo tempo. Dati a confronto, diametralmente opposti, ma dando per favoriti i padroni di casa (e pure il fatto che lo zero a zero nel primo tempo è sempre uno dei risultati che si vedono maggiormente) allora la X, nei primi 45′, potrebbe venire fuori. Il finale, invece, ve lo diciamo sotto.

Come vedere Lille-Strasburgo in diretta tv e in streaming