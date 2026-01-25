Pronostico Lille-Strasburgo: finalmente un raggio di sole

Lille-Strasburgo è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Quattro sconfitte di fila. Una classifica che si è pericolosamente accorciata. No, non è sicuramente il momento migliore del Lille. Che però rimane lì nelle zone che contano della graduatoria della Ligue 1 e che sogna pure di trovare la prima affermazione di questo 2026. Lo Strasburgo, che sta bene, cercherà di mettere il bastone tra le ruote.
Non ha mai perso il Lille, nelle ultime 8 partite casalinghe, contro lo Straburgo. E questo qualcosa vorrà pur dire. L’occasione per risalire la china e mettersi alle spalle il tremendo inizio di stagione arriva contro una squadra che evidentemente fa fatica a giocare su questo campo. Una sfida questa che si potrebbe anche sbloccare nella seconda parte di gara, tenendo conto di quelli che sono i numeri del Lille nei primi tempi: parliamo di una squadra che ha segnato 41 dei 58 gol totali in questa stagione proprio nella seconda parte di gara. Anche se, dall’altro lato, solamente una volta nelle ultime dieci uscito lo Strasburgo ha chiuso zero a zero il primo tempo. Dati a confronto, diametralmente opposti, ma dando per favoriti i padroni di casa (e pure il fatto che lo zero a zero nel primo tempo è sempre uno dei risultati che si vedono maggiormente) allora la X, nei primi 45′, potrebbe venire fuori. Il finale, invece, ve lo diciamo sotto.
Come vedere Lille-Strasburgo in diretta tv e in streaming
Lille-Strasburgo è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lille è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.10 su Lottomatica.
- Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Il pronostico
Un match, questo, che mette in palio dei punti pesantissimi per la corsa Europa. Ed è per questo che ci sentiamo di dire che sarà una partita combattuta. Una gara che per noi il Lille potrebbe portare a casa. Sì, magari pure sbloccandola nel secondo tempo.
Le probabili formazioni di Lille-Strasburgo
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Mukau, Bentaleb; Broholm, Haraldsson, Bouaddi; Giroud.
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Hogsberg, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Amo-Ameyaw; Panichelli.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0