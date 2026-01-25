Pronostico Arsenal-Manchester United: difesa ermetica ma occhio a questo dato sugli xG

Arsenal-Manchester United è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Michael Carrick, allenatore del Manchester United da poco più di una settimana, non poteva sognare un esordio migliore. Lo scorso sabato i Red Devils hanno vinto il derby con il Manchester City e, aspetto ancora più importante, l’hanno fatto nettamente. Addirittura più di quanto non dica il risultato finale (2-0). Pur avendo solo il 38% di possesso palla, lo United è stato devastante con i contropiedi, arrivando a tirare ben 11 volte (centrato lo specchio in sette occasioni), con un esaltante 2,27 di xG prodotti contro lo 0,45 dei Cityzens.

Non bisogna dimenticare, poi, che alla squadra di Carrick sono stati annullati 3 gol, oltre ai due legni colpiti. Insomma, una strepitosa prestazione da parte di un Manchester United che raramente in stagione aveva offerto prove del genere.

Grazie al successo nella stracittadina, Bruno Fernandes e compagni hanno rosicchiato punti al Liverpool, portandosi a -1 dal quarto posto, ed arrivano con il morale alle stelle alla sfida con l’Arsenal capolista, match clou della ventritreesima giornata scontrandosi due tra i club più blasonati d’Inghilterra.

Gunners reduci da due pareggi in campionato

I Gunners stanno lottando per un obiettivo diverso, quel titolo che a Londra nord attendono da tanti, troppi anni e che non è mai stato così vicino come in questo momento: nessuna sembra riuscire a tenere il passo degli uomini di Mikel Arteta, che nello scorso fine settimana hanno pure “graziato” la sua inseguitrice più credibile, il City, non andando al di là di un pareggio a reti bianche in casa del Nottingham Forest, il secondo di fila per un Arsenal che mantiene comunque un vantaggio di 7 punti sulla seconda. I londinesi sono reduci da due eccellenti prestazioni difensive: pur non riuscendo a prendersi l’intera posta in palio, nelle ultime due partite non hanno permesso né al Liverpool né al Forest di tirare in porta. Martedì invece l’Arsenal ha espugnato San Siro con una prestazione autorevole (1-3), centrando la settima vittoria in sette giornata di League Phase di Champions League e complicando i piani dell’Inter, ora non più sicura della qualificazione diretta agli ottavi.

Arteta contro lo United difficilmente schiererà dal 1′ Calafiori e Hincapié, che sono tornati ad allenarsi a pieno regime solamente in questa settimana. Rispetto alla gara con i nerazzurri, però, Gabriel, Rice ed Odegaard ritroveranno una maglia da titolare. In attacco è ballottaggio tra Gabriel Jesus e Gyokeres, entrambi a segno nella notte del “Meazza”. Dall’altro lato, Carrick ha l’intera rosa a disposizione, eccetto il solo de Ligt. Anche il tecnico dei Red Devils ha dubbi per quanto riguarda il reparto avanzato: stuzzica l’idea di Mbeumo falso nueve ma il camerunense è tallonato da Sesko.

Come vedere Arsenal-Manchester United in diretta tv e in streaming

Arsenal-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet. La vittoria dell’Arsenal è quotata invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

Il pronostico

L’Arsenal è semplicemente la squadra più forte e più continua di questa Premier League e difficilmente si farà sfuggire i tre punti con il Manchester United, pur rivitalizzato dal cambio di guida tecnica. Le possibilità che i Red Devils riescano a bucare l’ermetica difesa dei Gunners però non sono affato poche: solo Arsenal e City hanno segnato meno gol di loro, che sono pure secondi per xG creati e primi nella speciale classifica dei tiri e dei tiri in porta. Ci aspettiamo perciò un match equilibrato con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester United

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1