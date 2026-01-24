Pronostico Crystal Palace-Chelsea: il sorriso dopo oltre due mesi

Crystal Palace-Chelsea è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Non vince da 17 scontri diretti il Crystal Palace contro il Chelsea. Una stagione che non sta andando come tutti s’immaginavano da quelle parti soprattutto dopo le splendide vittorie portate a casa sul finire della passata stagione. E i Blues, che sì avranno un po’ nella testa la partita di Napoli della prossima settimana, sognano il colpaccio esterno per riuscire a rimanere in scia di quelle che lottano per l’Europa.

C’è un dato che mette l’ex squadra di Enzo Maresca davanti a tutti nelle classifiche della Premier: i londinesi ospiti sono gli unici ad essere riusciti a segnare in almeno 20 partite in questa stagione. Un dato sicuramente importante che mette in evidenza quello che è un reparto offensivo di prim’ordine anche se dietro, come ognuno può immaginare, si balla troppo. Ma il Palace non sta bene ed è anche tormentato dalle voci di mercato che tra le altre cose danno vicine un addio di Mateta, che prima piaceva alla Juventus e adesso sarebbe entrato pure nel mirino del Nottingham. Insomma, è una situazione da valutare pure questa e che vuoi o non vuoi non lascia nessuno tranquilli.

Forte di due vittorie di fila, invece, il Chelsea sente il profumo di una vittoria esterna che manca in campionato dal 22 novembre sul campo del Burnley. Troppo tempo senza gioire in Premier. E sappiamo benissimo come la qualità ospite potrebbe fare la differenza. Per il Palace il momento è quello che è.